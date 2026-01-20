Greenvolt garante financiamento de 59 milhões para maior projeto de baterias na Hungria

O grupo Greenvolt, através da Greenvolt Power, assinou contratos de financiamento no valor de 58,9 milhões de euros, destinados a apoiar a construção, exploração e manutenção do projeto Buj, um sistema autónomo de armazenamento de energia em baterias (BESS).

Uma vez concluído, o Buj será o maior ativo de armazenamento de energia em baterias do país, tratando-se de um sistema autónomo de armazenamento com 99 megawatts, ou 288 megawatts-hora. Localizado no nordeste da Hungria, o projeto tem a conclusão da construção prevista para o primeiro trimestre de 2026.

“O armazenamento de energia em baterias é já um pilar essencial dos sistemas energéticos modernos, ao proporcionar a flexibilidade e a resiliência necessárias para apoiar a crescente incorporação de energias renováveis”, afirma João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, citado no comunicado.

O financiamento do projeto Buj foi assegurado junto do UniCredit Bank, que afirma estar a apostar em financiamento sustentável. László Lakos, diretor de Finanças do banco Unicredit na Hungria, afirma que a instituição que representa está “expectante” quanto a futuras colaborações.

O Grupo Greenvolt, no segmento de armazenamento de energia em baterias, afirma que se posiciona entre os principais promotores europeus, com um pipeline total de 4,7 GW. O grupo atua igualmente nas áreas de biomassa sustentável e de geração distribuída, além de projetos de energia solar e eólica.