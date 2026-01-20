Grupo de defesa checo CSG avança para IPO. Quer levantar 3,8 mil milhões

O grupo de defesa checo CSG vai avançar para um IPO de 15,2% das ações da empresa, colocando a avaliação da companhia que produz munições e viaturas militares nos 25 mil milhões de euros. A negociação das ações na Bolsa de Amesterdão é esperada já para a próxima sexta-feira 23 de janeiro.

A oferta é composta de 30 milhões de novas ações e cerca de 122 milhões de ações já existentes, incluindo um lote suplementar (over-allotment) detido pelo proprietário e CEO da empresa, o multimilionário checo Michal Strnad. A oferta fixa em 25 euros o preço por ação, de acordo com o prospeto, noticia a Reuters (conteúdo em inglês/acesso reservado). Pretende levantar 3,8 mil milhões de euros, incluindo 3 mil milhões de euros líquidos para o dono da empresa, refere o prospeto.

Liderada por Strnad, a empresa defesa europeia é uma das que tem registado maior crescimento, produzindo munições de pequeno calibre, viaturas militares, radares e quer agora expandir para motores de caças e drones. A CSG tem sido ainda um dos grandes fornecedores de munições e equipamento militar para a Ucrânia.

O interesse da empresa em avançar para um IPO era já conhecido e surge num momento geopolítico que tem impulsionado a valorização em bolsa das empresas de defesa. Se os objetivos forem atingidos, a oferta será a maior entrada em bolsa em Amesterdão desde 2006, ano em que a KKR levantou 5 mil milhões de dólares.