Grupo Renault acelera vendas e chega aos 2,33 milhões de veículos

O grupo Renault registou um aumento nas vendas mundiais de 3,2% em volume em 2025, para 2,33 milhões de veículos, crescendo nas vendas de automóveis de passageiros a nível internacional, mas caindo nas vendas de veículos comerciais ligeiros.

Para a marca Renault, a principal do fabricante francês, as vendas também aumentaram 3,2% em relação a 2024 (1,63 milhões de unidades), incluindo um aumento de 10% nos automóveis particulares, mas uma queda de 16,5% nos veículos comerciais, anunciou hoje o grupo.

A Renault vendeu no ano passado 2.336.807 veículos, um registo conseguido sobretudo graças ao crescimento em diferentes mercados emergentes, enquanto na Europa o grupo francês sofreu uma queda devido ao declínio nas vendas de carrinhas.

Na Europa, as matrículas de veículos particulares progrediram 5,9%, mais do dobro do mercado (que subiu 2,3%), mas no segmento das carrinhas sofreu uma queda de 29,6% no primeiro semestre e de 10,6% no segundo, informou hoje a Renault através de um comunicado.

A empresa comercializou 1.607.848 carros nos países do Velho Continente, onde se encontram os seus três principais mercados: França, com 533.692 unidades vendidas e uma quota de 26,8%; Itália, com 186.158 unidades vendidas e 10,9% de quota; e Espanha, 174.135, 13%.

Por marcas, a Renault registou um aumento de 3,2% no ano passado, com 1.628.030 veículos vendidos em todo o mundo, dos quais 1.291.525 foram automóveis particulares (+10%) e 336.505 carrinhas (-16,5%).

A marca de baixo custo Dacia teve um aumento de 3,1%, com 697.408 veículos vendidos; enquanto a desportiva Alpine cresceu 139,2%, com 10.970 carros comercializados; e a Renault Korea Motors ficou com 399 unidades vendidas (-93,9%).

O responsável pelo crescimento do fabricante francês, Fabrice Cambolive, destacou na nota que os resultados de 2025 refletem “o alinhamento entre o plano de produtos centrado no valor, a política comercial rigorosa e a estratégia coerente”.

A este respeito, o grupo salientou que as vendas a clientes particulares (que são as que oferecem maior margem) representaram cerca de 60% do total das matrículas de veículos particulares nos seus cinco principais países europeus.

E também que as matrículas de automóveis no segmento C e nos superiores (os de maior valor) representaram 31,1% do total.

Também sublinhou que, em 2025, vendeu cerca de 400.000 veículos híbridos na Europa, o que representou um aumento de 35,1%, e cerca de 194.000 veículos elétricos, correspondendo a um aumento de 76,7%.

Para 2026, o grupo Renault confia no lançamento de novos modelos com motores de combustão e elétricos. No caso da Europa, o novo Renault Clio, o Renault Twingo E-Tech elétrico, um novo Dacia elétrico no segmento A, um novo Dacia híbrido e de combustão no segmento C e o Alpine A390.

Para os mercados emergentes fora da Europa, a empresa pretende lançar o Renault Boreal na América Latina e na Turquia, o Renault Duster na Índia, o Renault Filante na Coreia do Sul e noutros mercados, e uma nova carrinha Renault na América Latina.