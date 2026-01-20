Guerra de fact checking: SIC Verifica vence Polígrafo TVI

Em noite de estreia, com os dois formatos transmitidos em simultâneo durante mais de 15 minutos, a liderança foi do Verifica, que foi visto em média por 872.828 espectadores e obteve um share de 18,2%

A noite desta segunda-feira, dia 18, marcou a chegada do Polígrafo à TVI e também o lançamento do Verifica SIC, formato de fact checking com o qual a estação da Impresa reagiu à venda do Polígrafo à Media Capital, que terá apanhado de surpresa a SIC.

Em noite de estreia, e com os dois formatos transmitidos em simultâneo durante mais de 15 minutos, a liderança foi do Verifica, que foi visto em média por 872.828 espectadores e obteve um share de 18,2%. O Polígrafo, agora na TVI e com uma duração inferir ao formato da SIC, foi acompanhado por 773.649 telespectadores e registou um share de 16%.

De acordo a análise da Dentsu para o +M, que tem como alvo os adultos/mais 15 anos, o Jornal da Noite, excluindo o tempo do Verifica, teria tido uma audiência média de 832.420 telespectadores e um share de 17,7%. Com a rubrica, o número de telespectadores sobre para os 841.005 e o share para os 17,8%.

Já o Jornal Nacional, contou com o Polígrafo e também com o Nas Costas dos Outros, rubrica com uma audiência média de 863.776 e um share de 18,2%. Sem contar com estes dois formatos, o jornal regista uma audiência média de 754.463 telespectadores e um share de 16%, números que sobem para os 768.208 telespectadores e um share de 16,2% com as duas rubricas.