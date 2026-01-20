Mercado Ibérico

Indra consolida o seu papel de integrador nacional e procura parceiros para os obuses entre os líderes europeus

  • Servimedia
  • 7:20

Indra mantém negociações com os gigantes europeus Rheinmetall e Leonardo, e conversações com a sul-coreana Hanwha para incorporá-los como parceiros tecnológicos.

As negociações são para o desenvolvimento dos novos obuses autopropulsados de lagartas e rodas adjudicados pelo Governo, que a empresa executará em UTE com a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), segundo fontes do setor.

Fontes do setor consultadas sublinham que este modelo potencia a existência de um integrador nacional, neste caso na figura da Indra, com capacidade para atrair os grandes fabricantes europeus para o ecossistema industrial espanhol. Na prática, isto garante que a «chave tecnológica» da artilharia terrestre que a Espanha irá operar permaneça nas empresas do país durante as próximas décadas.

Os contactos centram-se em tecnologias e plataformas que possam ser integradas no programa espanhol: desde barcaças e chassis para configurações sobre lagartas e rodas até sistemas de torres e canhões, bem como soluções de sensores, direção de tiro e eletrónica associada. O objetivo é somar capacidades comprovadas e acelerar a industrialização do sistema sob a autoridade de design e integração da Indra em Espanha.

Neste esquema, a Indra atua como contratante principal e integradora, enquanto a EM&E participa como sócia da UTE na fabricação, integração e testes dos sistemas. A produção e a montagem final serão realizadas em centros industriais espanhóis, o que garante que a evolução, o suporte e as melhorias do sistema permaneçam sob controlo nacional ao longo do seu ciclo de vida.

O programa contempla módulos de artilharia sobre lagartas e sobre rodas e mobilizará um investimento de vários milhares de milhões de euros ao longo das fases de desenvolvimento, fabricação e manutenção. As conversações com os potenciais parceiros europeus incluem critérios de transferência tecnológica, percentagem de nacionalização de componentes, calendário de industrialização e plano de suporte em serviço.

 

