Inscrições para o Cannes Lions 2026 já abriram

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions já abriu as inscrições para a sua 73º edição, que ocorre entre 22 e 26 de junho. O período de submissão dos trabalhos termina a 9 de abril, com o “Creative Brand Lion” como principal novidade.

Portugal conseguiu arrecadar no ano passado dois ouros, duas pratas e cinco bronzes, com o trabalho “Etiquetas Escondidas”, da Uzina para a Ikea, a destacar-se. O festival contou com 137 trabalhos portugueses inscritos no concurso.

A principal novidade deste ano é o “Creative Brand Lion”. Este Lion vai reconhecer “as marcas que demonstram uma capacidade criativa interna excecional, através da transformação organizacional e do investimento estratégico em infraestruturas criativas. Em vez de avaliar campanhas individuais, este prémio celebra as competências criativas e as abordagens estratégicas que geram um crescimento de negócio mensurável e valor de marca a longo prazo”, pode ler-se no site das submissões.

“Há 70 anos que reconhecemos o trabalho e os resultados criativos que impulsionam a procura de marcas em todo o mundo. Mas, em 2026, colocamos uma questão diferente: quais são os contributos que tornam essas ideias disruptivas possíveis, antes de mais? O Lion reconhecerá as marcas visionárias que estão a construir os sistemas, culturas e competências que tornam o marketing criativo de classe mundial inevitável e replicável — e as práticas que transformam o potencial criativo em impacto de negócio duradouro”, explicava Simon Cook, CEO da Lions, no ano passado.

O “Creative Data Lion” vai também ser redefinido para refletir que “o papel dos dados no marketing criativo mudou radicalmente. O que antes apoiava as campanhas, atua agora como o catalisador. O trabalho mais eficaz da atualidade não utiliza apenas dados; nasce deles”. Nesse sentido, as candidaturas “devem provar que os dados foram essenciais tanto para a ideia como para o seu impacto de negócio mensurável”.

Os Cannes Lions introduziram ainda uma subcategoria de “AI Craft” “para celebrar o ponto de equilíbrio ideal onde a criatividade humana se cruza com a inteligência artificial para criar algo que nenhuma das partes conseguiria alcançar sozinha“, algo que as submissões terão de demonstrar. Ela vai estar presente nas categorias “Design”, “Digital Craft”, “Film Craft”, “Industry Craft” e “Creative Data”.

