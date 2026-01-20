Lamborghini assinala entregas recorde em 2025 a nível mundial. Foram 10.747 carros
A marca italiana de carros de luxo anunciou esta terça-feira que alcançou um número recorde entregas em 2025.
A fabricante italiana de automóveis desportivos de luxo Lamborghini anunciou esta terça-feira que entregou 10.747 veículos em todo o mundo em 2025, avança a Reuters. Este número, ligeiramente acima do desempenho registado no ano anterior, é um recorde histórico para o construtor.
A Lamborghini integra o Volkswagen Group e atribui este desempenho à estratégia de hibridização dos seus carros. A marca apresenta também resultados sólidos em todas as regiões. Europa, Médio Oriente e África lideram com 4.650 carros entregues, seguida das Américas, com 3.347, e da Ásia-Pacífico, com 2.750 entregas.
Os números, segundo o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann, em comunicado, confirmam a capacidade da marca de se destacar num ambiente global complexo. Nem todos os fabricantes do segmento mais alto cresceram em 2025. A Porsche, por exemplo, caiu 10%.
