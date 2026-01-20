Melo Alves aposta na área de Direito Bancário e Financeiro e reforça Penal e Contencioso

A Melo Alves reforça a equipa com a entrada de quatro advogadas. Joana Costa Oliveira, que transita da Coelho Ribeiro & Associados, integra como associada às áreas de contencioso penal e contra-ordenacional, compliance e investigações internas, colaborando ainda na área de Bancário e Financeiro.

Inês Azevedo Camilo, proveniente da Caiado Guerreiro, reforça como associada à área de resolução de litígios. Por sua vez, Rita Reigadas, que transita da Andersen, integra a Asian Desk como advogada estagiária.

Com experiência no sector financeiro, Filipa Fonseca Santos vem reforçar a aposta estratégica da firma nesta área. Integra a Melo Alves como Of Counsel, assumindo a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela liderança da área de prática de Bancário & Financeiro em Portugal e em Angola.

Ao longo de cerca de 20 anos de percurso profissional, desenvolveu a sua atividade em sociedades de advogados de referência, como a Miranda & Associados e a VdA – Vieira de Almeida & Associados, tendo participado em algumas das mais relevantes operações de financiamento e mercado de capitais nos mercados português e angolano. A sua experiência inclui, em particular, a assessoria a projetos de investimento público, financiamentos domésticos e internacionais e matérias regulatórias, sendo reconhecida no sector financeiro e sólida experiência no contexto angolano.

Fundada em 1995, a Melo Alves tem na sua génese a história familiar de advogados com vocação para a área do direito penal. Adaptando-se ao mercado atual, a Melo Alves é hoje também uma boutique jurídica com vocação internacional em expansão. A Melo Alves Global conta com equipas especializadas – Angola Desk e Asian Desk – que colaboram com parceiros locais de referência, como a recente criada sociedade em Angola Ammadeus Advogados e em Macau a LS Advogados.