Menzies entrega providência cautelar para suspender decisão no concurso de handling

A Menzies/SPdH entregou uma providência cautelar para suspender a decisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) que atribuiu, em concurso, ao consórcio da Clece e South o serviço de handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

Fernando Henriques, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), disse à Lusa que a empresa apresentou esta ação na segunda-feira, com os trabalhadores a aguardarem, nos próximos dias, a decisão. Caso seja aceite, poderá levar à suspensão do processo por dois ou três anos.

Os trabalhadores estiveram esta terça-feira reunidos em plenário, tendo sido apresentados os acordos assinados com aquela empresa e com a TAP. Segundo Fernando Henriques, estes acordos dão “tranquilidade” aos trabalhadores, mas se houver alguma tentativa de incumprimento garante que não ficarão “de braços cruzados”.

O agrupamento Clece, S.A., formado pelas sociedades Clece e South Europe Ground Services, venceu o concurso para o serviço de handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro para os próximos sete anos, segundo a ANAC.

Segundo fonte oficial da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), a decisão do júri do concurso foi tomada na sexta-feira, tendo a proposta do agrupamento Clece, S.A. (que integra a South, empresa de handling do grupo Ibéria) superado a da SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A. (antiga Groundforce, adquirida pela Menzies Aviation, em 2024), confirmando os resultados do relatório preliminar.

Nesse relatório, de outubro de 2025, o júri do concurso para assistência em escala (handling) nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro considerou que a proposta do consórcio Clece/South faz uma melhor afetação de meios humanos e materiais do que a da Menzies.