Montenegro defende “economia com relações laborais sólidas” antes de encontro com CGTP
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, recebem esta terça-feira uma delegação da CGTP para discutir a revisão da lei do trabalho.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta terça-feira uma economia com relações laborais sólidas, que garanta os direitos dos trabalhadores, mas seja também capaz de tornar as empresas mais competitivas. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, recebem esta terça-feira uma delegação da CGTP para discutir a revisão da lei do trabalho.
“Queremos uma economia com relações laborais sólidas, com certeza garantindo os direitos dos trabalhadores, garantindo a estabilidade laboral, mas garantindo também que o mercado laboral tenha flexibilidade suficiente para as empresas serem competitivas”, afirmou.
Luís Montenegro falava após a cerimónia de assinatura de contratos de investimento entre a AICEP a CALB Europe, Everbio, Lift One, Savannah Lithium, Topsoe Batterry Materials e United Petfood que se realizou em Sines, no distrito de Setúbal.
“Vejo muita gente a reclamar, e bem, mais salários, melhores salários. Vejo muita gente, e bem, a reclamar pagar menos impostos e ter um rendimento disponível maior, só que para isso é preciso criar mais riqueza, para isso é preciso sermos mais produtivos, fazer mais do que os outros fazem, para isso é preciso ter uma performance maior e ter maior agilidade”, realçou.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Montenegro defende “economia com relações laborais sólidas” antes de encontro com CGTP
{{ noCommentsLabel }}