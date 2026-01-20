Trabalho

Montenegro defende “economia com relações laborais sólidas” antes de encontro com CGTP

  • Lusa
  • 13:08

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, recebem esta terça-feira uma delegação da CGTP para discutir a revisão da lei do trabalho.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta terça-feira uma economia com relações laborais sólidas, que garanta os direitos dos trabalhadores, mas seja também capaz de tornar as empresas mais competitivas. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, recebem esta terça-feira uma delegação da CGTP para discutir a revisão da lei do trabalho.

“Queremos uma economia com relações laborais sólidas, com certeza garantindo os direitos dos trabalhadores, garantindo a estabilidade laboral, mas garantindo também que o mercado laboral tenha flexibilidade suficiente para as empresas serem competitivas”, afirmou.

Luís Montenegro falava após a cerimónia de assinatura de contratos de investimento entre a AICEP a CALB Europe, Everbio, Lift One, Savannah Lithium, Topsoe Batterry Materials e United Petfood que se realizou em Sines, no distrito de Setúbal.

“Vejo muita gente a reclamar, e bem, mais salários, melhores salários. Vejo muita gente, e bem, a reclamar pagar menos impostos e ter um rendimento disponível maior, só que para isso é preciso criar mais riqueza, para isso é preciso sermos mais produtivos, fazer mais do que os outros fazem, para isso é preciso ter uma performance maior e ter maior agilidade”, realçou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Montenegro defende “economia com relações laborais sólidas” antes de encontro com CGTP

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CGTP vai a São Bento exigir retirada do pacote laboral

Isabel Patrício,

Audiência esteve marcada para 7 de janeiro, mas foi adiada, primeiro, para 14 e, entretanto, para dia 20. Secretário-geral da CGTP diz que vai exigir retirada do pacote laboral ao primeiro-ministro.