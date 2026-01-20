Netflix reformula oferta para adquirir Warner Bros

O acordo revisto de compra da Warner Bros. proposto pela Netflix deve permitir acelerar "o processo para uma votação dos acionistas", com a nova oferta a ser integralmente em dinheiro.

A Netflix simplificou a sua oferta de aquisição da Warner Bros Discovery (WBD) pelo mesmo valor, a fim de acelerar a aprovação pelos acionistas do estúdio cinematográfico.

O acordo revisto proposto pela Netflix — cuja oferta foi preferida pela WBD em detrimento de uma contraproposta da Paramount — deve permitir acelerar “o processo para uma votação dos acionistas”, argumentou a Netflix, que agora apresenta uma proposta integralmente em dinheiro.

A transação “continua avaliada em 27,75 dólares por ação da WBD, inalterada em relação à estrutura da transação anterior”, explica a Netflix em comunicado, embora pretenda agora pagar integralmente em dinheiro, enquanto a sua oferta inicial incluía uma parte em ações (16%). Esta alteração deverá permitir aos acionistas da WBD votar a operação proposta até abril de 2026, acrescenta a plataforma de streaming, envolvida numa disputa com a Paramount Skydance.

Na semana passada, surgiram as primeiras notícias de que a Netflix preparava-se para modificar os termos da proposta de aquisição da WBD de forma apresentar uma oferta revista, totalmente em dinheiro, pelos estúdios e pela HBO Max.

O objetivo é acelerar uma transação que pode levar meses para ser finalizada devido à potencial oposição política à fusão, bem como ao interesse da rival, a Paramount Skydance, em adquirir 100% da empresa liderada por David Zaslav.

Segundo o acordo original, proposto em 5 de dezembro, os acionistas da Warner Bros receberiam 27,75 dólares por ação, incluindo 23,25 dólares por ação da WBD em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix, elevando o valor total da oferta para aproximadamente 82,7 mil milhões de dólares (70,94 mil milhões de euros).

A Netflix, que garantiu 59 mil milhões de dólares (50,61 mil milhões de euros) em financiamento de bancos de Wall Street para apoiar a aquisição, tem capacidade financeira para obter mais empréstimos, mantendo ainda uma sólida classificação de crédito, de acordo com Stephen Flynn, analista sénior de crédito da Bloomberg Intelligence.

Já este ano a Paramount Skydance entrou com um processo contra a Warner Bros Discovery para obrigar a empresa a divulgar os detalhes da oferta da Netflix, depois de o conselho da proprietária da HBO Max considerar a proposta de fusão da plataforma de ‘streaming’ superior.

No decurso do processo, de acordo com o Holywood Reporter, foi revelado que a Warner Bros Discovery valoriza a operação da televisão por cabo entre 1,33 e 8,86 dólares por ação. Recorde-se que a WBD quer separar esse negócio da restante empresa através da criação da Discovery Global, algo que a Paramount não quer que ocorra, por querer a empresa na sua totalidade.

Em 8 de dezembro, a Paramount tinha lançado uma contraproposta de 93 mil milhões de euros para comprar a Warner Bros, dias após o anúncio de um acordo para a compra desta empresa pela Netflix por cerca de 71 mil milhões de euros. A Paramount não aumentou o valor da sua oferta de compra, mas alterou alguns parâmetros, acrescentando, nomeadamente, uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do bilionário Larry Ellison, pai do presidente da Paramount.

O Conselho de Administração da Warner Bros Discovery rejeitou “por unanimidade” a nova oferta da Paramount, reafirmando a sua preferência pela oferta de aquisição da Netflix.

A aquisição por parte da Netflix permite à empresa adquirir o catálogo de filmes, mas também o serviço de ‘streaming’ concorrente HBO Max. A concretizar-se, o negócio será a maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney, por 71 mil milhões de dólares (60,96 mil milhões de euros), em 2019.