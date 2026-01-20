Banca

Nova solução tecnológica promete reduzir em 40% filas de espera nas caixas de pagamento

  • ECO
  • 11:21

Ao integrar os dados de faturação e o pagamento, sem inserção manual de valores ou NIF, o Multibanco Connect da SIBS simplifica o processo de compra na caixa, tornando os pagamentos mais céleres.

A SIBS apresentou esta terça-feira o Multibanco Connect, uma solução que integra os sistemas de faturação das lojas com os terminais de pagamento. O objetivo é eliminar a inserção manual de valores nas caixas de pagamento, tornando o processo mais rápido e reduzindo erros. A empresa estima que as filas de espera possam diminuir até 40%.

“Acreditamos que a tecnologia deve ser uma aliada dos negócios, simplificando processos e melhorando a experiência dos consumidores”, refere Gonçalo Amaro, diretor de digital commerce da SIBS em comunicado.

A solução funciona através da ligação automática entre o software de faturação (ePOS) e os terminais de pagamento inteligentes (SmartPOS). Na prática, o valor da compra e os dados do cliente, como o número de contribuinte, são partilhados automaticamente entre os dois sistemas, sem necessidade de o funcionário digitar manualmente a informação no terminal.

O Multibanco Connect assenta em dois componentes técnicos: o Protocolo SIBS, baseado em webservices compatíveis com vários sistemas operativos como Windows, Linux e Android, e a aplicação Multibanco Connect, que permite ao terminal funcionar como um PINPAD integrado.

A solução integra-se também com o MB WAY Eco, permitindo que os utilizadores partilhem automaticamente os seus dados fiscais. Esta funcionalidade poderá dispensar o habitual processo de ditar o NIF ao balcão para emissão de fatura, uma prática comum nas lojas e supermercados.

A empresa, liderada desde o arranque deste ano por João Mello Franco, revela que desenvolveu a solução para diferentes setores de atividade, incluindo restauração, retalho, saúde e bem-estar, serviços públicos e áreas da cultura e entretenimento, como cinemas, teatros e monumentos.

“Este lançamento reflete o nosso compromisso com a inovação e com o desenvolvimento de soluções que melhoram o dia-a-dia das pessoas”, acrescentou Gonçalo Amaro.

A SIBS gere as redes Multibanco e ATM Express e é responsável pelo processamento de mais de 16 mil milhões de transações por ano, servindo mais de 220 milhões de utilizadores em quatro continentes.

