Passo a passo, como criar uma subconta na Segurança Social

O duplo fator de autenticação, um reforço de segurança no acesso ao portal da Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira, será obrigatório para todos os contribuintes. Para contornar possíveis “bloqueios” ao trabalho dos contabilistas certificados, a solução passará pela criação de subcontas, que terão também de ativar o duplo fator de autenticação.

Será através destas subcontas — que já podem ser criadas pelas empresas e deverão chegar a todos os contribuintes até ao final deste mês — que os contabilistas certificados poderão ter acesso a toda a informação necessária dos clientes sem que tenham, para isso, de estar dependentes que estes lhe enviem o seu código gerado pela camada extra de segurança, explicou Nuno Serra, responsável do Instituto de Informática da Segurança Social, na habitual reunião semanal da OCC, durante a qual apresentou o protótipo que estará, em breve, disponível para todos os contribuintes.

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) tem vindo a trabalhar com a Segurança Social e a Autoridade Tributária para encontrar uma solução para o problema.

Mas, afinal, como é que se adere ao duplo fator e se cria uma subconta? Veja aqui, passo a passo.

Ativar o duplo fator de autenticação

1º Passo – Entrar no portal da Segurança Social Direta introduzindo o Número de Identificação de Segurança Social (NISS) e a password ou através da Autenticação com o Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital. Após se autenticar com sucesso, vai aparecer uma mensagem para que seja ativado o segundo fator.

2.º Passo – Clicar no botão para ativar. Vão surgir de seguida os dados que a Segurança Social tem do contribuinte. Caso estejam incorretos, podem ser corrigidos nesta fase.

3.º Passo – Os contribuintes recebem depois um código por email ou telemóvel que deverá ser inserido no campo indicado.

4.º Passo – Surge uma nova mensagem que valida a conclusão da adesão.

Criar a subconta

1.º Passo – Ir ao menu do perfil e escolher “gestão de acesso”.

2.º Passo – Carregar no submenu para gerir as subcontas de utilizadores, surgindo de seguida um ecrã onde será possível consultar todas as subcontas criadas.

3.º Passo – Carregar na opção de adicionar subconta do utilizador para criar nova subconta.

4.º Passo – Surge de seguida uma mensagem a explicar que a subconta tem todos os acessos que a conta principal do contribuinte tem.

5.º Passo – Carregar em adicionar subconta.

6.º Passo – Preencher os dados do utilizador, nomeadamente a data de vigência da subconta que será criada.

7.º Passo – Carregar em “seguinte” e surgirá uma informação a indicar que a subconta foi criada. A partir deste momento, o contabilista certificado terá acesso à mesma informação que está disponível para o contribuinte.