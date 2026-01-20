Paulo Raposo volta a liderar Mastercard Portugal com missão de acelerar digitalização

Paulo Raposo regressa às funções de country manager da Mastercard em Portugal, cargo que tinha deixado há cinco anos, tendo como missão impulsionar a inovação e acelerar a digitalização dos pagamentos no mercado português.

O gestor sucede a Nuno Loureiro nas funções que assumiu no início deste mês. De acordo com Mastercard Portugal, Paulo Raposo “vai alavancar a sua vasta experiência de mercado e do setor para impulsionar a inovação e acelerar a digitalização dos pagamentos em Portugal”.

Além disso, “irá promover parcerias com entidades públicas e privadas, assim como com os principais stakeholders da indústria, enquanto introduz os serviços e soluções mais avançados da Mastercard – incluindo deteção de fraude, análise de dados, soluções de pagamentos B2B [entre empresas] e infraestruturas de pagamentos digitais”.

Segundo a empresa, “o seu foco estará na disponibilização de uma experiência de pagamento de excelência, assegurando que as transações no mercado português sejam rápidas, simples e seguras”. Paulo Raposo integrou a Mastercard em novembro de 2001, tendo iniciado o seu percurso como gestor das contas em Portugal.

“Em 2016, foi country manager da Mastercard de Portugal, liderando a gestão, desenvolvimento e implementação das atividades institucionais da empresa no mercado nacional” e, “desde dezembro de 2020, passou a desempenhar uma função de liderança a nível europeu, sendo responsável pela equipa de gestão de contas do programa Mastercard Processing na Europa, o programa de processamento de emissão da empresa”, refere a empresa.

“Continuarei focado em trabalhar com clientes, parceiros e equipas para desenvolver o negócio da Mastercard e contribuir para o crescimento da economia portuguesa cada vez mais segura, inovadora, inclusiva e sustentável”, afirma Paulo Raposo, citado em comunicado.

Para Paloma Real, presidente da Divisão Europa Ocidental da Mastercard, “é um verdadeiro prazer poder contar com o Paulo na liderança do mercado português, trazendo a sua sólida experiência na empresa ao serviço deste mercado tão importante”.

“Operamos num ambiente onde a análise de dados, os serviços inovadores, a cibersegurança e a inteligência artificial são áreas críticas para a evolução dos pagamentos. A sólida experiência do Paulo no setor dos pagamentos, aliada ao seu profundo conhecimento da organização, fazem dele a escolha certa para liderar a Mastercard em Portugal e acelerar o crescimento da empresa no país”, remata Paloma Real, também citada em comunicado.