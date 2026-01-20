Pedro Maia toma posse como primeiro provedor dos destinatários da Ordem dos Notários

Pedro Maia tomou posse, esta segunda-feira, como Provedor dos Destinatários da Ordem dos Notários, um cargo criado pela primeira vez, com o objetivo de “reforçar a defesa dos interesses dos cidadãos e a confiança no notariado”.

Figura independente, o Provedor dos Destinatários dos Serviços tem como missão analisar queixas, propor soluções e recomendar melhorias no desempenho da Ordem dos Notários e dos seus membros, funcionando como um canal de resolução de conflitos e de promoção da melhoria contínua, sempre ao serviço dos cidadãos.

Pedro Maia é Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É Presidente da Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Código de Governo das Sociedades, Presidente do Conselho de Arbitragem Societária da Associação Portuguesa de Arbitragem e Subdiretor executivo da Academia Sino Lusófona da Universidade de Coimbra. Ao longo do seu percurso, exerceu funções de elevada responsabilidade em várias entidades de referência, destacando se a presidência da mesa da assembleia geral de sociedades cotadas como a REN e a NOS, bem como cargos de administração no setor bancário. Desenvolve ainda atividade como jurisconsulto e árbitro, com intervenção regular em litígios societários e comerciais, sendo autor de diversas publicações na área do direito das sociedades.

Esta segunda-feira, tomaram ainda posse os membros do Conselho Disciplinar da Ordem dos Notários, que exercerão funções até ao termo do quadriénio 2024 2028: Maria dos Anjos da Costa Tavares Barreiros – Presidente do Conselho Disciplinar, Leonor da Conceição Moura – Vice-Presidente do Conselho Disciplinar; Selma Maria Rico Gaspar – Vogal; Alexandra Bordalo Gonçalves – Vogal

e Paulo Graça – Vogal.