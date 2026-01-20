Justiça

PGR alerta para fraude com página similar à da autenticação do Estado

  • Lusa
  • 16:41

Alerta deve-se à disseminação de uma fraude por e-mail para obtenção de dados bancários de terceiros através de uma página fraudulenta semelhante à da plataforma Autenticação.Gov.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou esta terça-feira para a disseminação de uma fraude por e-mail para obtenção de dados bancários de terceiros através de uma página fraudulenta semelhante à da plataforma Autenticação.Gov.

Em comunicado, o Gabinete de Cibercrime da PGR explica que as vítimas começam por receber uma mensagem referente a uma suposta multa de estacionamento, que aumentará caso não seja paga até um determinado número de dias.

A mensagem inclui um botão “Pagar online” que encaminha para “uma página fraudulenta, que imita a página oficial” da Agência para a Modernização Administrativa, entidade que gere a plataforma Autenticação.Gov.

Neste ‘site’ enganoso, são solicitados, sucessivamente, o número de telefone, os dados pessoais e os dados do cartão bancário, “incluindo o código de verificação de segurança (normalmente referenciado como CVS)”.

Caso a vítima insira os dados do cartão bancário naquela página fraudulenta, está a facultar aos agentes criminosos a informação que permite aos mesmos a realização de compras ‘online'”, acrescenta o Gabinete de Cibercrime.

Para que estes consigam fazer compras ‘online’, a plataforma fraudulenta solicita aos visados pelo esquema que insiram o código remetido pelo sistema de segurança bancário por SMS, o que, a ser feito, permite aos agentes criminosos concluir a transação.

No caso de se ser vítima deste ataque de ‘phishing’, a recomendação do Gabinete de Cibercrime é para que se contacte o banco ou outra entidade emissora do cartão.

A Autenticação.Gov é a plataforma de identificação, autenticação e assinatura digital do Estado português.

