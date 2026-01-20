Pipadouro, especialista em viagens de luxo no Douro, cresceu 14%

São estrangeiros a maiora dos clientes que viajam na Pipadouro. Entre estes sobressaem os norte-americanos.

A Pipadouro, operadora de turismo fluvial de luxo no rio Douro, consolidou em 2025 o seu posicionamento internacional: 90% dos clientes são estrangeiros. Foi também um ano de crescimento para a empresa, com uma subida de 14% face a 2024.

Estes são os números:

O crescimento mais expressivo verificou-se no mercado norte-americano, que passou de 43,4% em 2024 para 56% em 2025, assumindo-se como o principal mercado emissor da empresa, diz a Pipadouro, considerando que a “evolução reflete uma procura crescente por experiências imersivas, personalizadas e orientadas para a vivência do território, tendência que tem marcado o segmento de luxo”.

O Brasil manteve-se como o segundo mercado emissor, com 14%, seguido de Portugal, que representou 10% dos passageiros.

Ao todo, a Pipadouro recebeu a bordo 24 nacionalidades: Reino Unido, México, Espanha, Alemanha, Suíça, Áustria, Polónia, Canadá, Bélgica, Indonésia, França, Países Baixos, Rússia, Hong Kong, Austrália, Peru, Luxemburgo, Suécia, Nova Zelândia, Colômbia e Grécia.

Os passageiros são oriundos de Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceânia.

Em 2025, diz a empresa, aprofundaram a tendência mundial do mercado do luxo para trabalhar experiências cada vez mais à medida, não massificadas, com “elevados níveis de personalização e uma forte valorização da autenticidade e da ligação emocional aos destinos”. A estratégia materializou-se numa “redução consciente das partidas regulares e num reforço significativo dos programas tailor-made, nos quais os barcos são reservados em exclusivo para cada cliente ou grupo”.