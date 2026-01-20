PJ lança operação de combate a crimes de ódio contra imigrantes. Grupo “1143” é o principal visado
Mário Machado, conhecido neonazi que está a cumprir pena por crimes da mesma natureza, é considerado o líder deste grupo, para o qual terá passado instruções a partir da cadeia.
A Polícia Judiciária lançou ao início de manhã de hoje uma operação, de Norte a Sul do país, de combate a crimes de ódio cometidos contra imigrantes, confirmou fonte da polícia. Segundo a fonte, a operação arrancou pelas 07:00 e às 09:30 ainda decorria.
A CNN Portugal noticiou que a Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária tem em curso uma megaoperação para desmantelar uma associação criminosa de extrema-direita relacionada com atos de discriminação e incitamento ao ódio, que tem como vítimas imigrantes de países islâmicos.
Segundo a CNN Portugal, Mário Machado, conhecido neonazi que está a cumprir pena por crimes da mesma natureza, é considerado o líder deste grupo, para o qual terá passado instruções a partir da cadeia. O grupo “1143” é o principal visado.
A investigação da PJ incide sobre a difusão de mensagens e outros conteúdos xenófobos e racistas nas redes sociais, que acabam em ações violentas de rua com palavras de ordem de incitamento ao ódio contra comunidades imigrantes.
