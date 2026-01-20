Portugal confirma convite de Trump para integrar Conselho de Paz. “Estamos em consulta com parceiros” para decidir, diz Rangel

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, confirmou esta terça-feira que Portugal consta da lista de convidados para integrar o “Conselho de Paz” (Board of Peace, em inglês) anunciado por Donald Trump na semana passada.

Logo no início da audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, no Parlamento, Rangel disse que a notificação do convite foi recebida na madrugada de sábado, 17 de janeiro, após o anúncio da criação desta entidade pelo Presidente norte-americano, cujo objetivo é supervisionar o Governo de transição que irá controlar o território de Gaza.

“O Board of Peace é uma instituição criada pela resolução 2803 de setembro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto, tem aí um papel vinculativo, mas de facto suscita, mesmo do ponto de vista da sua configuração, algumas dúvidas”, assinalou o governante.

Paulo Rangel considera que, se a lógica da criação do Conselho de Paz fosse apenas confinado à guerra em Gaza, “apesar de tudo seria claramente de integrar”. Porém, ressalvou que, como a carta está escrita neste momento “é um pouco equívoca quanto a poder ter outro alcance que não apenas o deste conflito”.

Como tal, a resposta ao convite do líder da Casa Branca ainda está sob avaliação. “Estamos em consulta com todos os nossos parceiros e veremos ainda o que fazer”, afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, depois de se saber que o Presidente francês, Emmanuel Macron, também entre os convidados para o Conselho de Paz, recusou o convite.

(Notícia em atualização)