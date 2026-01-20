Quem era Pedro Ferraz Reis, o banqueiro assassinado em Maputo

Pedro Ferraz Reis era administrador financeiro do BCI, o banco em Moçambique detido pela Caixa Geral de Depósitos (que controla mais de 61%) e pelo BPI (35,67%). Desde 2013 integrava a comissão executiva daquela instituição financeira, uma das principais do país.

Segundo as autoridades moçambicanas, o banqueiro foi morto esta segunda-feira com recurso a uma faca num hotel da capital moçambicana, com a polícia a investigar um caso de “homicídio voluntário”, mas ainda sem suspeitos.

A carreira de Ferraz Reis esteve sobretudo ligada ao BPI.

Entre 1995 e 1996, segundo descreve na sua página de LinkedIn, exerceu o cargo de assessor do CEO no Banco de Fomento e Exterior, que viria a ser adquirido anos mais tarde pelo BPI.

No BPI, foi analista e sub-diretor do Departamento de Corporate Finance, responsável pelas operações de M&A, Structured and Project Financing, até 2004. Nesse ano passou para a área de marketing, enquanto diretor-geral adjunto, onde esteve nove anos — antes de ir para Moçambique em 2013.

Pelo meio desenvolveu outras atividades. Entre 1998 e 2007 foi professor assistente na Universidade Católica Portuguesa. Entre 2010 e 2015 foi presidente da comissão executiva da associação Alumni Association of Universidade Católica Portuguesa e também membro do conselho consultivo da Faculdade de Economia e Negócios da Universidade Católica Portuguesa (Porto).

Era licenciado em administração de empresas pela Universidade Católica Portuguesa, onde também tirou um mestrado em Finanças.