Viana do Castelo reabilita a degradada Estrada de Santa Luzia. Obra custa mais de 1,2 milhões de euros

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, durante a reunião do Executivo desta terça-feira, o projeto de execução e a abertura de concurso público da reabilitação da Estrada de Santa Luzia. Esta é uma das principais vias de acesso ao hospital e à cidade do Alto Minho, e encontra-se em avançado estado de degradação.

Com um custo superior a 1,2 milhões de euros, a reabilitação deste arruamento foi inscrita na rubrica mobilidade e vias de comunicação do Plano de Atividades e Orçamento de 2026 com uma dotação de 11,96 milhões de euros.

Esta obra é uma pretensão antiga da população e já em novembro de 2025 o autarca Luís Nobre a considerou “prioritária”. A obra inclui a pavimentação da via e a criação de passeios acessíveis, de modo a garantir uma maior segurança aos seus utilizadores.

Segundo o município, “sendo uma das vias principais de acesso ao hospital e à cidade, a degradação elevada do piso rodoviário, passeios pedonais, deficiente drenagem de águas pluviais, bem como a parca iluminação pública, faz com que não cumpra a função de mobilidade segura para o local onde se insere”.

Na proposta, apresentada por Luís Nobre na reunião desta terça-feira, pode ler-se que a Estrada de Santa Luzia, compreendida entre a ULSAM – Hospital de Santa Luzia e o entroncamento para o Santuário Diocesano do Sagrado Coração de Jesus (Santa Luzia) encontra-se num estado de “degradação elevada”.

O Executivo municipal aprovou ainda a adjudicação da requalificação dos centros de saúde de Darque, Barroselas e Lanheses, num investimento de 1,079 milhões de euros.