“A imagem de ‘família perfeita’ é um ativo central da marca Beckham”

Para Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, qualquer desconstrução da narrativa de 'família perfeita' "pode reduzir o poder emocional e, consequentemente, o valor comercial" da marca Beckham.

A família Beckham está envolta em polémica depois das declarações de Brooklyn Beckham nas redes sociais, afirmando com vários detalhes, como David e Victoria Beckham, os seus pais, têm tentado controlar a perceção de ‘família perfeita’. Como é que estas notícias/questões podem impactar o valor da marca Beckham?

Na visão de Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, as recentes polémicas “têm impacto direto no valor da marca Beckham, que sempre se construiu sobre uma narrativa de sucesso, união e autenticidade”. “Quando surgem questões que expõem fragilidades ou conflitos internos, a perceção pública altera-se e isso afeta a confiança das marcas e dos consumidores“, explica.

Nesse sentido, qualquer desconstrução da narrativa de ‘família perfeita’ — “ativo central da marca Beckham” — “pode reduzir o seu poder emocional e, consequentemente, o seu valor comercial. Patrocinadores e parceiros que investem na associação à marca podem sentir desconforto e rever estratégias, porque o risco reputacional aumenta”.

Daniel Sá aponta que, quando as marcas estão alicerçadas em pessoas, “a vida privada é absolutamente relevante para o valor da marca”. Ou seja, “estas marcas não são apenas produtos ou serviços, são histórias, valores e identidades que vivem na mente do consumidor“.

“A autenticidade é hoje um fator crítico, e qualquer falha nesse campo tem impacto direto no brand equity. Por isso, a gestão de crise e a forma como se responde publicamente são determinantes para mitigar danos e recuperar confiança”, conclui.

A DRJB Holdings — empresa que engloba a gestão da propriedade intelectual e as parcerias comerciais de David Beckahm — gerou 92,3 milhões de dólares — cerca de 78,67 milhões de euros — em 2024. Com negócios distribuídos pelas áreas como a moda, saúde, tecnologia e entretenimento. Destacam-se parcerias com marcas como a Hugo Boss, a Verizon e a Adidas. David Beckham é ainda coproprietário do Inter Miami CF, com uma equipa futebolística avaliada em 1,2 mil milhões de dólares — cerca de 1,02 mil milhões de euros — e receitas na ordem dos 180 milhões de dólares — cerca de 153,44 milhões de euros.

Por sua vez, Victoria Beckham tem o seu próprio império de negócios, alicerçado na Victoria Beckham Holdings Ltd. Em 2024, a empresa gerou 112,7 milhões de libras de receitas — cerca de 129,24 milhões de euros.

Integrada na DRJB está ainda a produtora Studio 99, responsável pelas séries documentais da Netflix Beckham — que registou 3,8 milhões de telespectadores no primeiro episódio apenas no Reino Unido na sua estreia em 2023 — e Victoria Beckham — com perto de 1,7 milhões de telespectadores no primeiro episódio em 2025.