Economia

AHRESP aplaude apoios à restauração, mas alerta que devem chegar às “empresas que mais precisam”

A associação que representa a restauração aplaudiu os apoios anunciados para as empresas do setor, mas avisa que os critérios de elegibilidade às ajudas devem permitir chegar a quem mais precisa.

A AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) aplaudiu as medidas de apoio anunciadas esta quarta-feira pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, para o setor da restauração, adiantando que vão ao encontro das propostas que a associação tem vindo a defender. A entidade alerta, porém, que os critérios para aceder a estes apoios devem permitir que estes cheguem “às empresas que mais precisam“.

“A AHRESP espera que os critérios de elegibilidade das medidas divulgadas pelo Governo sejam ajustadas à realidade da restauração e capazes de chegar às empresas que mais precisam, e continuará a acompanhar de perto a regulamentação anunciada para fevereiro”, adianta a associação, em comunicado.

Numa primeira reação às medidas anunciadas esta quarta-feira pelo ministro Castro Almeida, a associação realça que “são o resultado da atuação persistente e estruturada que a Associação tem vindo a desenvolver junto do Governo, em particular com o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, no sentido de aliviar a pressão sentida pelos empresários“.

O apoio anunciado esta quarta-feira prevê que as unidades que têm dívidas ao Turismo de Portugal de linhas disponibilizadas na pandemia, vão ter mais tempo para pagar esses financiamentos. Para quem tem dívidas à banca, o Turismo de Portugal vai assumir a responsabilidade pelo empréstimo, passando os restaurantes a pagar a esta entidade, mas com um prazo mais dilatado. E há ainda um mecanismo de financiamento para as empresas que precisem até 60 mil euros, com uma componente a fundo perdido até 30%.

A associação defende que as medidas “vão ao encontro das propostas que a AHRESP tem vindo a defender” e têm como objetivo “reforçar a sustentabilidade das empresas, aliviar pressões de tesouraria, criar condições para o investimento e salvaguardar o emprego, pilares essenciais da estabilidade e competitividade do setor”.

A AHRESP destaca ainda que o setor é composto maioritariamente por micro e pequenas empresas, “ainda a lidar com créditos Covid e elevados níveis de incerteza”.

“O aumento sucessivo dos custos com matérias-primas, energia, rendas, salários e outros encargos tem sido, em grande parte, absorvido pelas próprias empresas, comprimindo margens e limitando a capacidade de investimento“, adianta ainda no mesmo comunicado.

(Notícia atualizada)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

AHRESP aplaude apoios à restauração, mas alerta que devem chegar às “empresas que mais precisam”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Restaurantes vão ter novo apoio “para se manterem em pé”

Mónica Silvares,

Restaurantes vão ter novo apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% podem ser a fundo perdido se as empresas atingirem os resultados. Medida entram em vigor em fevereiro.

1