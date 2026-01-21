Allianz Partners muda de instalações quando celebra 30 anos em Portugal
A empresa de seguros inaugura novos escritórios em Lisboa, assinalando três décadas no mercado nacional.
A Allianz Partners Portugal inaugurou novas instalações, que coincidiram com a celebração dos 30 anos da seguradora no mercado português.
“A mudança de escritórios reflete o trajeto de evolução da empresa, mas também a sua aposta num espaço com condições mais modernas, demonstrando a ambição e a dedicação da Allianz Partners à operação no mercado português”, explicou a empresa em comunicado.
Foi em novembro que a seguradora arrendou o Miraflores Premium 3, com cerca de 1.250 m² de escritórios, junto à autoestrada A5 Lisboa/Cascais, acontecendo agora a mudança oficial para esse local.
Em dezembro, aconteceu a venda do edifício da Allianz Portugal no cruzamento da Rua Castilho e Rua Braamcamp, em Lisboa. A Openbook Real Estate foi quem concretizou esse negócio.
Este mudança de escritório acontece na mesma altura em que a Allianz Partners Portugal assinala os 30 anos de presença em Portugal.
Miguel Mello do Rego, Managing Director da Allianz Partners Portugal, afirma: “O nosso percurso nestes 30 anos tem sido marcado pelo crescimento e compromisso com o mercado português, pela aposta no desenvolvimento de talento e, principalmente, pela construção de relações duradouras, de proximidade e de confiança com os nossos clientes e parceiros.”
O responsável sublinha ainda que o objetivo da empresa é “continuar a crescer de forma sustentada, mantendo qualidade no serviço que prestamos, num setor cada vez mais competitivo”.
