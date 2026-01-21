Bruxelas vai dar luz verde ao oitavo cheque do PRR amanhã

O ministro da Economia e da Coesão Territorial antecipou que a Comissão Europeia deverá dar luz verde na quinta-feira ao oitavo cheque do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que irá passar a execução da bazuca para 61%.

“Amanhã, a execução do PRR passará para 61% porque será aprovado o oitavo pedido de pagamento”, revelou Castro Almeida na Comissão de Economia no Parlamento. “É exatamente o que estava previsto no modelo inicial do PRR”, acrescentou.

Portugal submeteu a 14 de novembro o oitavo pedido de pagamento à Comissão Europeia. Em causa estão 1,16 mil milhões de euros líquidos, ou seja, retirando os valores já recebidos do pré-financiamento, um valor que não foi revisto em alta apesar de terem sido adiantados marcos e metas.

Este pedido tinha subjacentes 22 marcos e metas, cujo cumprimento se traduziriam em 828,82 milhões de euros em subvenções e 333,43 milhões em empréstimos, em termos líquidos. Mas acrescem agora mais 14 marcos e metas antecipados na sequência da reprogramação do PRR submetida a Bruxelas a 31 de outubro, elevando o pagamento do cheque à verificação de um total de 36 marcos e metas.

(Notícia em atualização)