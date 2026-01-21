CEO da Ryanair recorda Musk que regras da UE impedem aquisição da companhia

O presidente executivo (CEO) da Ryanair recordou esta quarta-feira a Elon Musk que as regras da União Europeia impedem que não europeus assumam o controlo da companhia aérea irlandesa, reagindo a um inquérito do bilionário no X sobre uma possível aquisição.

“Somos uma empresa cotada. Ele é livre de fazer (uma oferta) a qualquer momento. Mas os não europeus não podem deter a maioria de uma companhia aérea europeia“, afirmou Michael O’Leary numa conferência de imprensa em Dublin.

As regras europeias exigem que uma companhia aérea sediada na União Europeia seja maioritariamente detida por cidadãos da UE. Nascido na África do Sul, Elon Musk possui também as nacionalidades canadiana e americana.

Fiel ao seu estilo direto e controverso, convidou, no entanto, o bilionário a investir na sua companhia aérea, considerando tratar-se de “um muito bom investimento, certamente mais vantajoso do que os rendimentos financeiros que ele obtém no X”.

As tensões entre os dois surgem na sequência da rejeição, por parte do líder da Ryanair, na semana passada, da rede de satélites Starlink de Elon Musk para equipar a sua frota com Wi-Fi.

Na base da decisão esteve o custo entre 150 e 250 milhões de dólares (128 a 213 milhões de euros) por ano, devido à resistência aerodinâmica das antenas e ao sobrecusto de combustível associado.

Numa entrevista à rádio irlandesa Newstalk, O’Leary tinha ainda qualificado o patrão da Tesla e SpaceX de “idiota” e a sua rede social X de “cloaca”.

Musk respondeu, por sua vez, chamando a O’Leary “idiota” e “cretino atrasado“, e sugeriu no X a compra da companhia low cost, chegando mesmo a publicar um inquérito junto dos seus “seguidores”.

Segundo O’Leary, a publicidade gerada por este “confronto” levou a um aumento das reservas “cerca de 2% a 3% nos últimos cinco dias”.

“Tendo em conta os nossos volumes, é um crescimento muito significativo”, afirmou, agradecendo a Elon Musk por este “extraordinário destaque mediático”.

A capitalização bolsista da Ryanair, a principal companhia europeia em número de passageiros, ronda os 30 mil milhões de euros.

Elon Musk investiu 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter em 2022, que depois renomeou para X.