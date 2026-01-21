Cinco grupos de comunicação partilham 180 milhões de euros para comunicar União Europeia

O contrato de cinco anos concentra cinco grupos -- Havas, WPP, GCM+C, ICF Next e House of Comunicattion -- que serão responsáveis pelas campanhas de comunicação das instituições europeias.

Os grupos Havas, WPP and Partners, GCM+C — que junta a GOPA e a M&C Saatchi World Services —, ICF Next e House of Communication foram selecionados para as campanhas de comunicação de seis instituições europeias. O contrato de comunicação 360º é avaliado em 180 milhões de euros e tem a duração de cinco anos. O objetivo passa por aproximar os cidadãos de todos os Estados-Membros da União Europeia.

No âmbito deste contrato, a Comissão Europeia vai convidar os cinco grupos a competir por cada grande campanha, de forma a assegurar que cada projeto é implementado com “transparência, criatividade e relevância estratégica”, explica, em comunicado, o Serviceplan Group, que integra a House of Communication. Estes grupos ficarão responsáveis por apoiar a comunicação das principais políticas públicas europeias em domínios como o emprego e a saúde, bem como a proteção das liberdades, a promoção de valores partilhados e a defesa do Estado de Direito.

As instituições europeias envolvidas no contrato são Comissão Europeia (CE), Parlamento Europeu (PE), Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), Agência de Execução Europeia da Investigação (REA), Banco Central Europeu (BCE), Comité das Regiões da União Europeia (CR)

A Havas, que terá a sua operação francesa a trabalhar a conta, explica, em comunicado próprio, que “este sucesso confirma a estratégia contínua do grupo em consolidar o seu papel como líder europeu na comunicação estratégica e sucede a uma série de missões já realizadas em nome da Comissão Europeia”.

“A força da Europa reside na sua diversidade. A força da comunicação europeia reside na sua capacidade de construir pontes, sentido e compreensão entre as instituições e os cidadãos“, afirmou, citada em comunicado, Julien Carette, CEO da Havas Paris — agência do grupo Havas que lidera o processo, em conjunto com as parisienses Havas Media e a Havas SA.

Por sua vez, Florian Haller, proprietário e CEO do Serviceplan Group, considera, em comunicado próprio, que “num momento em que a voz da Europa precisa de ser forte, unida e humana, estamos orgulhosos, como grupo independente e europeu, de contribuir para moldar esse diálogo“. O grupo trabalha em parceria com a Edda International, a Edda Luxembourg, a Phrenos, no consórcio House of Communication.

“Vencer este contrato-quadro emblemático não é apenas um reconhecimento de competência“, afirmou Nicolas Esgain, diretor executivo da Phrenos. “É um compromisso que abraçamos – o de ajudar a UE a envolver-se de forma significativa com os seus cidadãos, através de uma comunicação que os informe, ligue e capacite como intervenientes na vida democrática da Europa”, defende.

Por sua vez, a ICF conquistou, além deste contrato, um outro de quatro anos, no valor de 75 milhões de euros, para apoiar as relações públicas das instituições europeias. “Numa época de excesso de informação e de mutações na confiança pública, é uma honra colaborar com a UE para garantir que as mensagens não são apenas ouvidas, mas também compreendidas, credíveis e relevantes para os cidadãos em qualquer lugar”, afirmou Tobias Schaefer, vice-presidente sénior da ICF para a Europa e Ásia.

A WPP and Partners está presente no contrato, através da Ogilvy Social Lab, da Burson Poland, AdPeople, Mindshare Belgium, Scholz & Friends, Verian Group Belgium, VML Belgium e VO Group.