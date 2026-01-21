Clubes da LALIGA mobilizam-se contra os cânticos intolerantes dentro e fora dos estádios de futebol

O futebol profissional espanhol, e mais concretamente os clubes da LALIGA, reforçaram esta temporada a mensagem, dirigida a todos os adeptos e à sociedade em geral, de que “não é tolerável” incentivar através de insultos ou incitamento à violência.

O último a manifestar-se foi o Real Betis, que comunicou ontem que encerrou o ano civil de 2025 com sanções que atingiram 242 233 euros por cânticos ofensivos e comportamentos intolerantes, em aplicação da Lei contra a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância no desporto, bem como dos códigos disciplinares da RFEF e da UEFA. Desse montante, 120 127 euros já são sanções definitivas e outros 122 106 euros correspondem a propostas ainda pendentes de resolução.

O Real Betis informou que foi denunciado em 14 jornadas da liga no último ano civil por cânticos ofensivos, condutas puníveis e multas que têm aumentado progressivamente devido à reincidência. A isso somam-se 90 000 euros adicionais, também por cânticos e outras condutas proibidas pela mesma lei, por incidentes ocorridos durante um treino aberto ao público antes de um clássico, bem como sanções em competições europeias, incluindo uma multa de 30 000 euros após as semifinais da UEFA Conference League e novas penalizações pelo lançamento de foguetes em jogos continentais. O próprio clube afirmou precisamente que estas sanções representam um grave prejuízo económico e um dano direto à reputação, tanto para a entidade como para os seus adeptos.

Outro clube que recentemente quantificou este problema é o Athletic Club, que viu o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA propor duas multas que somam 50 000 euros por incidentes ocorridos na ida e volta das semifinais da UEFA Europa League contra o Manchester United.

Em San Mamés, está claro que estas sanções são recorrentes e evitáveis, e em julho passado alertaram que, embora em geral o comportamento dos seus adeptos seja exemplar, o respeito deve ser um dos princípios fundamentais da animação, evitando atos que prejudiquem a imagem do Athletic ou causem prejuízos económicos à entidade.

Por sua vez, o Málaga CF optou pela prevenção direta. Perante a ameaça de uma proposta de sanção de até 100 000 euros por cânticos ofensivos, o clube emitiu um comunicado em setembro pedindo expressamente aos seus adeptos que se abstivessem de entoar slogans puníveis em jogos de grande rivalidade. O clube reforçou as mensagens através do sistema de som, placares eletrónicos e redes sociais, e destacou as medidas preventivas adotadas, como revistas, cartazes oficiais e faixas com slogans a favor do respeito.

A LALIGA salientou que «a preocupação é partilhada em todas as categorias do futebol profissional». O Córdoba CF reconheceu também em setembro ter acumulado mais de 50 000 euros em propostas de sanções na época passada em 10 processos diferentes e ter recebido novos processos nos dois primeiros jogos disputados em casa nesta época. O clube alertou então para consequências como o encerramento das bancadas ou a identificação individual dos responsáveis.

Em El Plantío, o Burgos CF destacou publicamente aos seus adeptos, em outubro passado, que o dinheiro destinado a multas por cânticos de ódio é dinheiro que deixa de ser investido na formação de jovens e em infraestruturas. E, em dezembro passado, o Granada CF também informou sobre vários processos disciplinares recentes e sanções acumuladas nas últimas duas temporadas, reiterando que esses comportamentos prejudicam diretamente a entidade.

Na temporada passada, o FC Barcelona transferiu diretamente a responsabilidade financeira para os grupos de torcedores. O clube exigiu que os seus próprios grupos de torcedores pagassem as multas acumuladas, chegando a desativar o Espai d’Animació. Nesta terça-feira, foi divulgada uma reunião para retomar as relações com esses grupos, mais de um ano depois.

Por tudo isso, a LALIGA declarou que «a tendência entre os clubes da LALIGA já é clara: os cânticos intolerantes e violentos não têm lugar na sociedade e no futebol atual, é possível apoiar a sua equipa com respeito, espírito desportivo e responsabilidade, e a alternativa não pode passar por pagar cada vez mais multas que nada mais são do que um freio ao desenvolvimento e crescimento dos próprios clubes, em termos económicos, de reputação e de valores”.