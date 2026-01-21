Consultora BCG reforça grupo de sócios em Lisboa com ex-CFO da Nos

A consultora estratégica Boston Consulting Group (BCG) anunciou o regresso de José Koch Ferreira, que foi administrador financeiro da Nos, ao escritório de Lisboa como sócio, num momento de expansão da firma. O reforço do colégio de partners insere-se na estratégia da empresa de aprofundar o apoio às organizações.

A BCG defende que pretende auxiliar os gestores de empresas que “operam em setores estruturantes da economia portuguesa, num contexto marcado pela aceleração da transformação tecnológica, pela adoção de inteligência artificial [IA] e dados, e pelas exigências crescentes associadas à transição energética e à evolução dos modelos de consumo”.

“O regresso do José Ferreira é um passo estratégico no reforço da nossa liderança em áreas-chave da economia portuguesa. A sua experiência em tecnologia e transformação, aliada a um profundo conhecimento do tecido empresarial nacional, fortalece a nossa capacidade de apoiar os clientes em decisões estruturais num contexto de elevada complexidade e mudança”, comentou o sócio sénior Pedro Pereira, que lidera o escritório de Lisboa.

José Koch Ferreira, recém-nomeado managing director e partner da BCG, afirma que este “é um período fantástico para estar na BCG”. “Num momento em que o mundo está a passar por uma enorme transformação tecnológica e geopolítica, estou muito feliz por regressar à BCG e poder apoiar os nossos clientes a navegar esta complexidade e redefinir o seu futuro”, acrescenta o gestor.

Trata-se de um regresso a casa após ser CFO da Nos durante pouco mais de um ano. O cargo na administração executiva da operadora de telecomunicações, por parte de José Koch Ferreira, seguiu-se a 13 anos na consultora onde agora regressa e antes havia desempenhado funções como sócio e integrou a BCG X, unidade dedicada à implementação de soluções tecnológicas e de IA com os clientes. É licenciado e mestre em Engenharia Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e possui um MBA pelo INSEAD.