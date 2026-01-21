Continente é o maior anunciante de 2025. Arena e Fuel lideram nas agências

Ediclube e Unilever Fima juntam-se à insígnia da Sonae no pódio. Nas agências de meios a liderança é da Arena, seguida pela OMD e Dentsu,. Nas criativas a Fuel chegou ao topo.

O Modelo Continente foi o maior anunciante do país em 2025, segurando assim o estatuto dos últimos anos. De acordo com dados MediaMonitor, ainda provisórios, a insígnia investiu a preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios — 630,4 milhões de euros. Destes, 596,7 milhões de euros foram para televisão, seguindo-se, com volumes muito inferiores, a internet (18 milhões), a rádio (11,7 milhões), o outdoor (2,3 milhões), imprensa (976 mil) e o cinema (618 mil euros).

Na segunda posição surge o Ediclube, com 564,7 milhões de euros, e a fechar o pódio a Unilever Fima, com 510,6 milhões de euros.

Lidl, Nestlé, Meo, Nos, L’Oreal Portugal, Vodafone e McDonald’s são as restantes sete marcas no ranking dos maiores anunciantes do país.

Entre as agências de meios, o ano foi ganho pela Arena, com um investimento, sempre a preços de tabela, de 1,936 mil milhões de euros. Seguem-se a OMD, com 1,813 mil milhões, e a Dentus Media, com 1,767 mil milhões), agências que em relação a 2024 trocaram de posição.

Wavemaker, Initiative, Zenith, Mindshare, Havas Media, Starcom Mediavest Grup e EssenceMediacom e encerram o top 10. Destaque ainda, nas cinco posições seguintes, para a PHD, Universal McCann, Caetsu, Nova Expressão e Media Gate.

Ao contrário do que se passa com os anunciantes e com as agências de meios, nas agências criativas há alterações no topo da tabela, com esta a ser agora encabeçada pela Fuel, seguindo-se a VML, ao contrário do que aconteceu no último ano. Na terceira posição a Publicis Publicidade, que entra assim para o top 3. O Escritório, Havas Worldwide, McCann Erickson, Dentu Creative, BBDO, Nossa e Uzina completam o top 10.

Analisando apenas o último mês, Modelo Continente, Meo e L’Oreal foram os maiores anunciantes. Nas agências de meios, a dianteira é da Arena, Dentsu Media e OMD e, nas agências criativas, a Fuel,VML e Dentsu ocupam as primeiras posições do ranking.