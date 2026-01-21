Das viagens de iate privado à provas de vinhos, o roteiro de luxo do Porto ao Douro

Um roteiro de luxo pelo Porto e Douro Vinhateiro, desenhado pela Luxury Tours Portugal em parceria com o Kopke Group, que reforça o posicionamento de Portugal no mapa do turismo premium.

É no cinco estrelas Tivoli Kopke Porto Gaia, com o rio Douro como pano de fundo, que começa o roteiro de luxo de cinco dias desenhado pela Luxury Tours Portugal em parceria com o Kopke Group, e agora apresentado. O que se segue, rumo ao Douro Vinhateiro, são passeios a bordo de um iate privado, estadia em alojamentos premium e refeições com assinatura de chefs estrela Michelin.

Habituada a concretizar os mais inusitados desejos dos clientes que procuram programa à medida, Sílvia Ferreira, CEO do grupo Wine Tourism in Portugal – detentora da Luxury Tours Portugal –, diz que não faltam turistas, com algum poder de compra, dispostos a pagar por estas experiências exclusivas sem, contudo, abdicar do conforto.

A maioria dos seus clientes chega ao Porto vindo principalmente dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, e tem entre os 50 e os 70 anos. Sonha com uma viagem inesquecível que case cultura, história, alta gastronomia e degustação de bons vinhos.



“O luxo está em transformação e há cada vez mais pessoas que querem descobrir este legado” do vinho do Porto, acrescenta Miguel Cunha, diretor comercial do Tivoli Kopke Porto Gaia, enquanto desvenda o programa 5-Day Porto & Douro Valley Luxury Wine Tour.

Nesta unidade hoteleira, vinho e arte casam com obras de Joana Vasconcelos, Vhils, Elías Crespin ou Xavier Mascaró e conduzem-nos à história da marca Kopte. Um destes espaços tem acesso direto à cave do vinho do Porto, onde nos rendemos a um ambiente perfumado pelos dois milhões de litros do fortificado a estagiar em barricas e balseiros. Somos depois surpreendidos mais à frente com uns quantos Portos Vintage, um deles com data de 1900, a envelhecer em garrafas, num tributo ao legado da Kopte. Provam-se, então, vinhos do Porto raros: um Porto Kopke Colheita 1966 ou um Porto branco envelhecido de 2006.

Este roteiro permite-nos partilhar a nossa herança, de forma íntima e exclusiva, que consolida a aposta do Kopke Group no setor do enoturismo. Pedro Braga CEO do Kopke Group

Segue-se ao jantar uma experiência “às escuras” de fine dining no 1638 Restaurant & Wine Bar by Nacho Manzano, chef asturiano galardoado com três estrelas Michelin, com a degustação de um menu de 11 momentos harmonizados com vinhos São Luiz e Kopke.

Na manhã seguinte um motorista privado conduz o grupo — no máximo até oito pessoas — até às paisagens do rio Douro a serpentear nas margens das encostas de socalcos de vinhas. Próxima paragem: quintas da Boavista e São Luiz, do Kopte Group.

“É um convite para parar, explorar o Porto e o Douro Vinhateiro através da nossa visão em que cada detalhe reflete a autenticidade e a excelência que nos distinguem, permitindo explorar o nosso portefólio exclusivo de uma forma verdadeiramente única”, nota Pedro Braga, CEO do Kopke Group.



Provas de vinhos e piqueniques nas vinhas fazem parte deste roteiro, tal como viajar a bordo de um iate privado ou de uma embarcação vintage nas águas doces do Douro. “Este roteiro permite-nos partilhar a nossa herança, de forma íntima e exclusiva, que consolida a aposta do KopkeGroup no setor do enoturismo”, prossegue Pedro Braga.

Para Sílvia Ferreira, “mais do que uma viagem, este roteiro é uma ode à elegância e à autenticidade. Uma celebração daquilo que o vinho português tem de mais nobre: o tempo, a alma e a arte de viver devagar”.

Com grupos limitados a oito participantes e com um custo a partir de 5.650 por pessoa, este programa de luxo inclui ainda uma experiência de alta gastronomia na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira (Matosinhos), com vistas de mar, sob a batuta do chef Rui Paula, com duas estrelas Michelin.



