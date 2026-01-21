ECO lança canal no Whatsapp. “Queremos que tenha valor editorial por si”, explica António Costa

A informação chegará aos leitores de manhã, perto da hora de almoço, a fechar o dia e sempre que notícias de última hora o justifiquem.

O ECO chegou esta semana ao Whatsapp, plataforma através da qual vai disponibilizar uma ligação com curadoria às suas notícias, opinião e especiais. Trata-se de um canal que cria alternativas de acesso à informação, mas não vai ser apenas “uma espécie de repositório sem critério de notícias em volume”, garante António Costa. “Vai ter uma estratégia própria, servir curadoria editada das notícias mais importantes, com momentos marcados”, descreve o diretor do ECO.

Assim, a informação chegará aos leitores de manhã, perto da hora de almoço e a fechar o dia, sendo a exceção aplicada às notícias de última hora que o justifiquem.

O canal pretende ser mais uma forma de ligação com os leitores. “Não vamos ‘despejar’ notícias, o que desvaloriza a informação e tende a criar exclusão de leitores. O objetivo é que seja mesmo editado, com um sentido de oportunidade”, aponta António Costa, fazendo o paralelismo com as newsletter do universo ECO.

“Queremos que o canal tenha valor editorial por si, que as pessoas percebam, pela cadência, pela consistência, pela estratégia, que vale a pena ter o canal ativo e receber as notícias. Que possam, sem sair do canal, chegar ao final do dia informados sobre o que de mais importante ocorreu, na avaliação do ECO e dos seus editores”.

Pode aceder ao canal ECO aqui – clique em seguir e ative as notificações 🔔.