Fundação Jiménez Díaz, primeiro hospital de Madrid a contar com três Da Vinci, ao incorporar o último modelo deste robô cirúrgico

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz incorporou um terceiro Da Vinci ao seu Programa de Cirurgia Robótica, iniciado em 2019 para colocar ao serviço dos seus pacientes os benefícios desta técnica cirúrgica que permite a realização de intervenções minimamente invasivas de alta complexidade em múltiplas patologias, com mais precisão e menos traumatismo, o que indica melhores resultados funcionais, oncológicos e de recuperação pós-operatória.

Com a instalação deste robô, um dos três primeiros Da Vinci de última geração instalados em Espanha, o Da Vinci 5 (DV5), o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz tornou-se o primeiro hospital de Madrid a contar com três plataformas cirúrgicas com estas características, o que lhe permitirá oferecer as vantagens desta tecnologia a uma população ainda maior.

Este marco soma-se à sua consolidada experiência em operações robóticas realizadas na região, que no final de 2025 acumulava cerca de 2.400 em menos de sete anos, o que confirma a maturidade da experiência do hospital e dos seus profissionais. A Fundação Jiménez Díaz iniciou o seu Programa de Cirurgia Robótica em 2019 com a incorporação do seu primeiro Da Vinci, o modelo Xi da plataforma cirúrgica, e a posterior instalação de um segundo robô com as mesmas características em novembro de 2024, o número anual de cirurgias robóticas realizadas registou um crescimento sustentado. Assim, passou-se de 50 a 200 intervenções nos primeiros três anos do projeto para mais de 800 por ano atualmente, ao mesmo tempo que cada vez mais profissionais do hospital madrileno são credenciados para operar esta plataforma cirúrgica.

Para este aumento da atividade cirúrgica robótica contribuiu significativamente a incorporação da segunda plataforma, que permitiu, além disso, simultanear a utilização desta técnica em duas salas de cirurgia e adicionar às cinco especialidades que até agora a utilizavam – Cirurgia Geral e Digestiva, Urologia, Cirurgia Torácica, Ginecologia e Otorrinolaringologia – uma nova indicação na qual também apresenta excelentes resultados: a Cirurgia Pediátrica.

MAIOR EFICIÊNCIA

Em comparação com o Xi — que já proporcionava uma visão 3D ampliada até dez vezes, garantindo clareza e precisão dos detalhes anatómicos e eliminando o tremor fisiológico e os movimentos involuntários do cirurgião —, a chegada do Da Vinci 5 representa um importante salto tecnológico, pois incorpora mais de 150 inovações de design que visam aumentar a precisão, a segurança e a ergonomia, além de otimizar a eficiência.

Este modelo oferece melhor imagem e ergonomia, e os instrumentos têm feedback de força, o que resulta em uma cirurgia ainda mais precisa, mesmo em áreas de difícil visualização, e com isso, ainda mais segura para o paciente, que vê reduzido significativamente o tempo de anestesia e recuperação, bem como a dor e o número de complicações. Para o profissional, o DV5 proporciona maior segurança em procedimentos longos, nos quais o cirurgião fica muito tempo na consola, contribuindo para reduzir a fadiga e melhorar a precisão, o que, mais uma vez, aumenta a segurança do paciente.

Além disso, incorpora uma maior capacidade de dados e melhorias no fluxo da sala de cirurgia que ajudam os especialistas a otimizar o planeamento e a execução das cirurgias, com a segurança adicional que, mais uma vez, proporciona ao paciente. O feedback de forças que o DV5 fornece é especialmente útil em áreas onde os tecidos são delicados ou estão próximos de estruturas críticas (nervos, vasos). Além disso, na cirurgia oncológica, em que o controlo dos margens cirúrgicos, a precisão e a invasão mínima são fundamentais, este sistema, com o seu maior poder de computação, dados de força e melhor imagem, facilita procedimentos mais complexos ou híbridos.

CIRURGIA

Entre os benefícios que o Da Vinci traz, destacam-se a realização de intervenções minimamente invasivas de alta complexidade em todas as especialidades que utilizam esta tecnologia na Fundação Jiménez Díaz. Em Cirurgia Geral e Digestiva, que beira as 1.100 intervenções robóticas realizadas no centro madrileno, onde é liderada pelo seu chefe de departamento, Dr. Damián García Olmo, o robô cobre todas as subespecialidades, nas quais otimiza a experiência global do paciente, trazendo vantagens como menor dor, tempo de hospitalização, necessidade de transfusão e convalescença, ao mesmo tempo em que oferece benefícios em termos de resultados funcionais e cirurgia reconstrutiva, o que se resume em melhor eficácia e qualidade de vida.

Concretamente, profissionais deste serviço, como o seu chefe associado, o Dr. Héctor Guadalajara, e os Drs. Gabriel Salcedo, Montiel Jiménez, Pedro Villarejo e Mario Ortega, entre outros, realizam, na área colorretal, intervenções de cancro do reto e do cólon, disfunções do pavimento pélvico, cirurgia transanal e reconstruções do trânsito; na área hepatobiliar, realizam cirurgias do fígado, baço, vesícula biliar e pâncreas; e na secção esofagogástrica, realizam cirurgias de obesidade, cancro do estômago e problemas de refluxo gastroesofágico, além de eventrasões e problemas da parede abdominal.

Por sua vez, na Urologia – departamento dirigido pela Dra. Carmen González Enguita -, que ultrapassa as 950 operações robóticas na Fundação Jiménez Díaz, o Dr. Ramiro Cabello, chefe associado do serviço, destaca que a cirurgia mais frequente é a extirpação da próstata, seguida por intervenções relacionadas com tumor renal e cancro da bexiga, nas quais o uso da plataforma reduz o tempo cirúrgico, as complicações pós-cirúrgicas, a necessidade de transfusão e a convalescença, além de favorecer os resultados clínicos, a alta precoce e a recuperação. Também traz benefícios em matéria de cirurgia reconstrutiva na pieloplastia ou no reimplante ureteral.

Quanto à Cirurgia Torácica, como explica o seu responsável no hospital madrileno, o Dr. Ignacio Muguruza, é outra das especialidades que mais utiliza esta técnica, que soma quase 300 intervenções, graças também a outros profissionais do serviço, como os Drs. Pablo Fernández Gómez e David Rincón. Com ela, é possível realizar praticamente qualquer intervenção cirúrgica pulmonar, sendo especialmente benéfica na extirpação de lóbulos ou segmentos pulmonares afetados por cancro do pulmão ou outros tumores, ou em certas condições benignas.

Outra indicação frequente é a ressecção de tumores do mediastino anterior, médio e posterior e a cirurgia da glândula timo, bem como operações no diafragma e na cavidade pleural. Em todas elas, o uso desta tecnologia facilitou a obtenção de excelentes resultados em termos de segurança e precisão em patologias complexas.

Na Ginecologia, cujo chefe de departamento na Fundação Jiménez Díaz é o Dr. Manuel Albi, e que, juntamente com os Drs. Javier Plaza, Raquel Sanz e José García Villayzán, chefe, chefe associada e especialista do serviço, respetivamente, realizou 50 intervenções robóticas, além de reduzir o tempo cirúrgico e as complicações pós-cirúrgicas, o uso desta plataforma favorece os resultados clínicos, bem como a alta precoce e uma recuperação mais rápida.

Entre as vantagens do robô em otorrinolaringologia, conforme explicam os médicos José Miguel Villacampa, Maria Luisa de Benavides, Laura García e Araly Chacón, chefe associado e especialistas deste serviço, respetivamente, que realizaram mais de 25 intervenções robóticas na Fundação Jiménez Díaz, destaca-se o facto de que, na cirurgia transoral, os braços da plataforma são introduzidos pela boca para aceder à lesão, evitando abordagens cervicais, além de existirem outros procedimentos para estas abordagens com o robô com cirurgia minimamente invasiva.

A estas áreas juntou-se em 2024 a Cirurgia Pediátrica – liderada no centro madrileno pelo Dr. Ricardo Díez -, onde o robô favorece a visualização das estruturas anatómicas de menor tamanho e uma melhor manobrabilidade dos instrumentos nas mesmas. Atualmente, foram realizadas 30 intervenções robóticas nesta área.

Além disso, juntamente com os três Da Vinci, a Fundação Jiménez Díaz também dispõe de um robô cirúrgico específico para traumatologia do joelho e da anca, o ROSA (acrónimo, em inglês, de Robotic Surgical Assistant), que melhora o pós-operatório, podendo reduzir a dor após a intervenção, a duração da estadia no hospital e o número de complicações; tudo isto com o objetivo de melhorar o resultado final do paciente, bem como a sua experiência durante o processo.