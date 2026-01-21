Gronelândia. Trump recua nas tarifas a países europeus

As tarifas a oito países europeus, que se opõem à anexação da Gronelândia, já não vão entrar em vigor a 1 de fevereiro. Num post, nas redes sociais, Donald Trump escreveu esta quarta-feira que ia dar tempo a “discussões adicionais” com os aliados da aliança atlântica.

Depois de uma “reunião muito produtiva” à margem da cimeira de Davos com Mark Rutte, secretário-geral da NATO, Trump indica negociaram as linhas gerais “para um futuro acordo em relação à Gronelândia e, até, a toda a região ártica”. Assim, o presidente dos EUA afirma que “não irá impor tarifas” aos países europeus que tinha anunciado este fim de semana.

Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estavam na lista de Trump para um aumento, em duas fases, das taxas aduaneiras sobre os produtos europeus importados para os EUA. A tarifa iria agravar-se 10% a partir de 1 de fevereiro até que um acordo fosse “alcançado para a venda completa e integral da Gronelândia”. E subiria para 25% em 1 de junho.

A reação europeia, desta vez, não tardou, com o Parlamento Europeu a congelar o acordo comercial entre a UE e os EUA e vários líderes europeus, entre os quais o francês Emmanuel Macro, a defender o uso da “bazuca comercial”, um novo instrumento para responder a pressões comerciais de países terceiros.

Mesmo com o recuo de Trump, os líderes europeus mantêm a reunião de emergência que estava agendada para esta quinta-feira para debater as ameaças dos EUA e as respostas a uma nova conjuntura geopolítica. O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, já respondeu que se o acordo “significa que se pode retornar a canais mais normais que o Truth Social então é bom”.

Os pormenores do acordo sobre a Gronelândia ainda não são conhecidos, mas envolvem “discussões adicionais” sobre um “escudo dourado” na ilha, que envolvem o vice-presidente JD Vance, o Secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff. “O acordo é tudo o que queremos”, acrescentou o presidente dos EUA em novas declarações.

O recuo de Trump é o segundo anúncio do dia a tentar desanuviar, à primeira vista, as relações com a Europa. No discurso em Davos, à hora de almoço, o líder dos EUA tinha afastado o uso da força militar para anexar a Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca. Mas continuou a afirmar que tinha como objetivo apoderar-se da ilha ártica.

Wall Street já tinha reagido em alta ao discurso, depois da pior sessão desde abril na terça-feira. As principais bolsas nova-iorquinas, após as tarifas ficarem sem efeito, estão a subir mais de 1%.