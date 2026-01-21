Há trabalhadores nas conservatórias a ganhar mais que Presidente e primeiro-ministro

Justiça

A secretária de Estado da Justiça notou que as disparidades salariais entre os próprios trabalhadores das conservatórias dos registos são grandes.

A secretária de Estado da Justiça revelou na terça-feira em Parlamento que há trabalhadores nas conservatórias a ganhar melhor do que o Presidente da República e o primeiro-ministro, segundo o Público. Ana Luísa Machado notou também que as disparidades salariais entre os próprios trabalhadores das conservatórias dos registos são grandes, podendo o salário de um conservador variar entre os 1.420 e os 7.840 euros. Já o salário de um oficial dos registos oscila entre os 1.100 e os 5.636 euros.

Um conservador em final de carreira recebe muito bem, mais do que o primeiro-ministro ou o Presidente da República. Temos príncipes no Ministério da Justiça”, disse Ana Luísa Machado no âmbito da audição regimental da ministra da Justiça na comissão parlamentar de direitos, liberdades e garantias.

O problema das assimetrias salariais já tinha sido objeto de uma recomendação ao anterior Governo por parte da ex-provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. Mas agora a ministra Rita Júdice pretende avançar com a revisão do estatuto remuneratório e o modelo de avaliação da carreira nas conservatórias com ou sem sindicatos.

2

