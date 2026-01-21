Hoje nas notícias: ADSE, super-ricos e presidenciais

A ADSE tem novas regras para o reembolso na compra de óculos, além de terem sido ajustadas as tabelas de preços de exames de radiologia e gastroenterologia e das cirurgias. Um estudo do Banco de Portugal conclui que os principais beneficiários do regime de Residentes Não Habituais auferiam, em média, 380 mil euros por ano, estando no top 0,01% da distribuição de rendimentos. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

Há novas regras para óculos, radiologia e cirurgias na ADSE

Há mudanças no reembolso das despesas com óculos e na tabela de preços dos exames de radiologia e gastroenterologia, cirurgias ou internamento para os beneficiários de ADSE. No caso dos óculos (comprados através do regime livre), mantém-se a comparticipação de 80%, mas passa a haver um limite anual de 180 euros no reembolso das armações e lentes, sem restrições ao nível da quantidade. Quanto aos exames de radiologia, foram revistos preços de cerca de 200 atos e foram incluídos mais de uma centena de códigos, nomeadamente na área das TAC e das ressonâncias magnéticas, enquanto nos de gastroenterologia há uma “harmonização da repartição da despesa”, com os beneficiários a poupar meio milhão de euros. Os beneficiários passam também a ter acesso a “cirurgias mais avançadas e eficazes” sem aumentar os seus encargos. Estas alterações representam um encargo anual de 15,4 milhões de euros para o sistema de proteção na doença da função pública.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Super-ricos foram os mais beneficiados com “borla” no IRS

Os principais beneficiários do regime dos Residentes Não Habituais (RNH), em vigor desde 2009, foram trabalhadores com rendimentos muito elevados, de cerca de 380 mil euros por ano, colocando-os entre o que se chama os “super-ricos”, ou seja, estão no topo 0,01% da distribuição de rendimentos em Portugal. A conclusão é de um estudo divulgado recentemente pelo Banco de Portugal, no qual se afirma que “a característica mais marcante do regime português é o facto de ter beneficiado uma fração significativa dos contribuintes com rendimentos muito elevados, no topo da distribuição dos rendimentos do trabalho”.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso indisponível).

Cavaco vai “naturalmente” apoiar Seguro na segunda volta das presidenciais

Depois de, num artigo publicado no Expresso, ter traçado o perfil que entende que deve ter a pessoa que ocupar o mais alto cargo da nação, Aníbal Cavaco Silva não terá dúvidas em apoiar o candidato socialista na segunda volta das eleições presidenciais, segundo fonte do PSD. “Irá apoiar naturalmente António José Seguro”, disse a mesma fonte. No entanto, “senhor, como sempre, do seu timing”, o anúncio será feito quando o antigo presidente da República “assim o entender”, acrescentou. No artigo em questão, publicado em setembro do ano passado, embora Cavaco Silva não identifique explicitamente quem fica fora desse perfil, os critérios que estabelece afastam, de forma quase inequívoca, candidaturas como as de André Ventura ou do almirante Gouveia e Melo.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Henrique Silva vai ser o novo CEO da Vanguard

A Vanguard Properties vai voltar a mudar de liderança, cerca de quatro meses após a saída de José Cardoso Botelho e a sua substituição por Alexandre Berda. Este último terá decidido deixar a presidência da promotora imobiliária, recrutando para o seu lugar Henrique Rodrigues da Silva, atual COO (Chief Operating Officer) da Norfin, empresa do grupo Arrow Global, que é uma das principais sociedades gestoras de investimentos imobiliários em Portugal. A promotora de imobiliário de luxo que inclui projetos como Castilho 203, Infinity Tower e o empreendimento de luxo Terras da Comporta, vai, assim, ser liderada pelo atual administrador executivo da empresa da Arrow Global, que está a analisar os ativos turísticos da Vanguard Properties – o Dunas e o Torre –, ambos englobados nas Terras da Comporta.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Militantes do Chega envolvidos em plano para “guerra racial”

Pelo menos três nomes de militantes do Chega que já foram candidatos pelo partido de André Ventura em eleições constam da lista de 37 detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da operação que desmantelou as chefias do Grupo 1143. Todos estão indiciados por crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência em episódios contra estrangeiros. O membro do Chega mais conhecido entre os detidos é Rui Roque, líder do núcleo de Faro do 1143 que ficou conhecido no partido por apresentar, no Congresso de Évora, em 2020, uma moção para retirar os ovários às mulheres que abortam. À data, afirmou que Ventura era uma “oportunidade única” para as suas ideias, mas a rejeição da moção atirou-o para a oposição interna. Os outros dois elementos são ambos de Guimarães.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).