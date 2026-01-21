Indico participa na ronda de 130 milhões da Preply que voa para unicórnio

A Indico Capital Partners participou na ronda de 130 milhões de euros da Preply, liderada pela WestCap, que impulsionou para mil milhões de euros a avaliação da plataforma de aprendizagem de línguas espanhola que, com esta nova injeção de capital, voou para o estatuto de unicórnio.

“A capacidade da Preply de combinar a IA de ponta com o elemento humano essencial da aprendizagem é verdadeiramente única. Estamos entusiasmados por apoiar a sua jornada, à medida que continuam a crescer a partir do seu escritório em Barcelona, ​​uma cidade que reflete perfeitamente o espírito internacional e inovador da empresa”, afirma Stephan de Moraes.

“A transição da empresa para uma líder global com um EBITDA positivo, ao mesmo tempo que fomenta um polo tecnológico tão vibrante no sul da Europa, é uma prova da força da equipa e do enorme potencial do mercado de aprendizagem de línguas”, acrescenta o presidente da Indico Capital Partners, citado em comunicado.

A ronda série D — 150 milhões de dólares em investimento, cerca de 130 milhões de euros — foi liderada pela WestCap, empresa de operações e investimentos estratégicos com mais de 6 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, elevando para cerca de 299 milhões de dólares o capital levantado até à data.

“A Preply está a estabelecer um novo padrão para a educação personalizada em grande escala, e as oportunidades são praticamente ilimitadas”, afirma Allen Mask, partner na WestCap. “Os dados mostram que os alunos prosperam quando o ensino humano real é apoiado pela tecnologia e, no mundo cada vez mais conectado de hoje, existe uma procura real para democratizar o acesso à aprendizagem de alta qualidade de uma forma moderna e eficaz.

A Preply tem o produto líder de mercado, a equipa de liderança experiente e a visão para moldar a forma como as pessoas comunicam globalmente”, diz ainda o antigo executivo sénior da Airbnb, que se vai juntar ao conselho da Preply, citado em comunicado.

A plataforma da Preply liga mais de 100.000 tutores a alunos em 180 países, facilitando aulas individuais em mais de 90 línguas, com recurso a ferramentas de tutoria com suporte de inteligência artificial (IA).

“Hoje, ligamos as pessoas aos melhores tutores do mundo, potenciados pela IA, elevando a eficiência da aprendizagem a um nível anteriormente inatingível. Este investimento ajudar-nos-á a continuar a inovar na interseção entre a tutoria humana e a IA, criando oportunidades em todo o lado para que as pessoas se conectem, se sintam acolhidas, tenham sucesso e, em última análise, progridam nas suas vidas, independentemente de onde se encontram no mundo”, refere Kirill Bigai, cofundador e CEO da Preply, citado em comunicado.

Com este capital, a empresa “planeia melhorar as suas capacidades em IA e dados, expandir as suas equipas de produto e engenharia para melhorar a experiência da plataforma e acelerar o seu crescimento global para chegar a mais estudantes e tutores em todo o mundo”, informa comunicado.

Estima-se que o mercado global de aprendizagem de línguas direta ao consumidor atinja os 227 mil milhões de dólares até 2035.