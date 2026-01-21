Inês Albuquerque e Castro é a nova sócia da Ec Legal

A ec legal inaugura o ano com novidades reforçando a sua equipa de sócios com a integração de Inês Albuquerque e Castro, que transita da Eversheds Sutherland. A advogada vem integrar a área de laboral, onde conta com mais de 25 anos de experiência.

“Esta entrada reflete a estratégia de crescimento da ec legal no mercado, amplia a sua capacidade de resposta e reforça o compromisso com o cliente, assegurando rigor e excelência nas soluções orientadas para as necessidades do negócio dos clientes”, segundo o escritório fundado por Pedro Almeida Cabral e Susana Enes.

Com mais de 25 anos de experiência em direito laboral e segurança social, a advogada aconselha regularmente departamentos jurídicos e de recursos humanos de empresas nacionais e internacionais. A sua prática abrange aconselhamento em matérias laborais, reestruturações e reorganizações empresariais, transmissões de estabelecimentos, contencioso laboral e assistência em processos disciplinares. Participou na elaboração do Código do Trabalho de 2003.

Em setembro, a sociedade de advogados Enes | Cabral anunciou a sua nova identidade e passou a adotar a marca EC Legal. Esta mudança assinalou o início de uma nova fase no percurso da sociedade de advogados.

Fundada em 2021, a EC Legal “tem vindo a crescer sustentadamente, tanto em número de clientes e de assuntos, como em faturação e equipa. Tendo começado por apoiar principalmente clientes nacionais, nos últimos anos aumentou consideravelmente a sua base de clientes estrangeiros”, segundo explicou ao ECO/Advocatus o sócio Pedro Almeida Cabral, em setembro.

“Decorridos mais de quatro anos desde a sua fundação, considera-se que a nova marca EC Legal reflete melhor o atual posicionamento da sociedade de advogados, menos centrado nos seus sócios e mais aberto ao mercado internacional. A EC Legal reafirma o compromisso de prestar serviços baseados num acompanhamento próximo, eficiente e orientado para soluções jurídicas consistentes e ajustadas às necessidades de cada cliente”, diz o mesmo.