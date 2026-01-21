ISDIN recebe o prémio “Top Employer” pelo oitavo ano consecutivo

A ISDIN, laboratório internacional líder em fotoproteção e dermatologia, foi reconhecida com a certificação «Top Employer» pelo oitavo ano consecutivo. Este distintivo valoriza as empresas que se destacam pela excelência nas suas políticas de bem-estar para com as pessoas e pela qualidade das suas condições de trabalho.

Este ano, a ISDIN manteve a sua posição no Top 15 das 146 empresas certificadas em Espanha, aumentando a sua pontuação em relação a 2025: com 97,5, quando a média das empresas espanholas é de 87. Num comunicado, a ISDIN destaca que se consolida assim «como uma das referências nacionais em liderança e gestão de pessoas, reforçando a sua atratividade como empregador no setor da saúde».

A certificação obtida pela ISDIN demonstra o seu compromisso com um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e motivador, no qual o bem-estar, o crescimento profissional e o empoderamento dos profissionais são parte essencial da estratégia corporativa.

A empresa reforça assim um modelo centrado nas pessoas, promovendo iniciativas orientadas para o bem-estar integral, a aprendizagem contínua e uma experiência dos funcionários coerente com os valores da organização.

«Este reconhecimento é o resultado de uma forma de entender a empresa em que as pessoas são protagonistas. O nosso compromisso é continuar a construir um ambiente onde cada profissional se sinta cuidado, ouvido e acompanhado no seu desenvolvimento, porque estamos convencidos de que o impacto positivo começa pela forma como cuidamos daqueles que fazem parte da ISDIN», afirmou Áurea Benito, diretora de recursos humanos da ISDIN.

Ao longo destes anos, a empresa desenvolveu um modelo de liderança próprio baseado em três pilares fundamentais: cuidar, oferecendo condições e ações que priorizam a saúde, o bem-estar e a conciliação; empoderar, proporcionando às pessoas as ferramentas, a autonomia e a confiança necessárias para desenvolver todo o seu potencial; e desafiar, promovendo o crescimento profissional através de novos desafios e oportunidades de desenvolvimento.

O Top Employers Institute é a autoridade global no reconhecimento da excelência nas práticas de recursos humanos, e o selo «Top Employer» é um programa de certificação internacional que avalia empresas de mais de 125 países e regiões, reconhecendo as organizações com as melhores condições de trabalho após analisar e auditar mais de 600 boas práticas de recursos humanos.

SELO “EMPRESA DERMOSALUDABLE”

O compromisso da ISDIN com o bem-estar e a saúde das pessoas foi reforçado no ano passado com a obtenção do selo «Empresa Dermosaludable», um distintivo que valoriza as organizações comprometidas com os cuidados de saúde da pele no ambiente de trabalho. Este reconhecimento reafirma a visão da empresa de promover hábitos saudáveis e prevenir riscos, integrando a dermatologia e a fotoproteção também no âmbito do trabalho.

O laboratório reafirma o seu compromisso de continuar a promover uma cultura sólida, humana e sustentável, que fomente o orgulho de pertença e o desenvolvimento pessoal. De facto, nos últimos anos, a ISDIN tem trabalhado para promover o sentimento de comunidade entre os seus funcionários, com iniciativas como o espaço My ISDIN, um ponto de encontro para as pessoas que compõem a empresa.