LFS Advogados assessora venda de 25% do capital da MLC à Lince

A LFS Advogados assessorou a empresa portuguesa de fabrico de maquinaria para cerâmica MLC – Ceramic Machinery na operação que resultou na venda de uma participação de 25% do seu capital à sociedade de private equity Lince Capital.

A operação, que se realizou através do Lince Growth Fund I, permitirá à MLC avançar com a internacionalização, reforçar o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) para obter equipamentos mais eficientes e sustentáveis e implementar um plano de sucessão “estruturado com vista à progressiva profissionalização”.

A equipa da LFS envolvida na operação foi liderada pelos sócios Bruno Linto e Tiago Frade dos Santos, contando ainda com o apoio do associado André Henriques do Carmo. Na transação os advogados interviram na sua estruturação, na negociação dos termos contratuais globais e na definição dos mecanismos de governação societária futuros.

“Esta operação permitiu à MLC reforçar a sua estrutura de capital mantendo o controlo da sua gestão, aliando-se à Lince capital de forma a acelerar o seu plano de crescimento internacional. O nosso foco foi assegurar uma solução equilibrada, juridicamente sólida e alinhada com os objetivos estratégicos de longo prazo da empresa”, refere o sócio Tiago Frade dos Santos.

Já Bruno Linto assegura que a “entrada de um investidor financeiro exigiu uma estrutura contratual rigorosa, que garantisse previsibilidade e um pleno encontro de interesses e conforto a todos os intervenientes na operação”.

Fundada em 1997, a MLC – Ceramic Machinery (Metalúrgica Lopes e Capitaz) tem uma unidade fabril de 10 mil metros quadrados em Cós, a norte de Alcobaça, onde trabalham mais de 70 pessoas. Em 2024, registou vendas de 7,76 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 7% em termos homólogos, de acordo com os dados consultados pelo ECO. Já os lucros mais que duplicaram para cerca de 119 mil euros, à boleia de clientes na Europa, América do Norte e América Latina.