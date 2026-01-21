Advocatus

MATLAW reforça equipa com três novas contratações para os escritórios de Lisboa, Porto e Algarve

Rui Manuel Parente integrará o escritório de Lisboa, Marlene Figueira de Sá o escritório do Algarve e José Pedro Gonçalves Pereira o escritório do Porto.

A sociedade de advogados MATLAW acaba de reforçar a equipa com a contratação de três novos advogados para os seus escritórios de Lisboa, Porto e Algarve. Rui Manuel Parente integrará o escritório de Lisboa, Marlene Figueira de Sá o escritório do Algarve e José Pedro Gonçalves Pereira o escritório do Porto.

Rui Manuel Parente é licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa. Ao longo do seu percurso profissional de mais de 20 anos especializou-se em Direito Imobiliário (Transações Imobiliárias & Corporate Real Estate), Direito do Urbanismo, Direito dos Contratos e Direito Civil, quer na assessoria a investidores, quer no contencioso.

Marlene Figueira de Sá é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) e mestranda da mesma faculdade, e foca a sua atividade na assessoria em Direito Imobiliário, Direito dos Contratos, Direito dos Estrangeiros e Direito Fiscal.

José Pedro Gonçalves Pereira é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP) e Pós-Graduado em Organização e Gestão do Futebol Profissional pela Escola de Direito da Universidade Católica do Porto (Liga Portugal), dedicando-se diariamente ao Direito Imobiliário, ao Direito da Família e Menores e ao Contencioso Civil Imobiliário.

A MATLAW é especializada nas diversas áreas jurídicas relacionadas com imobiliário em Portugal, em todas as suas facetas (habitação, hospitality, indústria, comércio e retalho, etc.). A assessoria jurídica em direito imobiliário inclui todo o apoio a transações imobiliárias, construção e empreitada, promoção imobiliária, fiscalidade imobiliária, arrendamento, contencioso e arbitragem no imobiliário (cível, administrativo e fiscal).

Joana Neto Mestre, managing partner da MATLAW refere: “É com enorme satisfação que vemos a nossa equipa crescer com a integração de três novos colegas que agora reforçam a MATLAW nos escritórios de Lisboa, Porto e Algarve, e que representam um passo estratégico no crescimento sustentado da sociedade e o nosso compromisso contínuo com a excelência jurídica, a proximidade com os clientes e a consolidação da nossa presença nacional. Estamos certos de que o seu talento, dedicação e visão serão um contributo valioso para o futuro da MATLAW.”

