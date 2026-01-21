“SNS não vive numa situação de caos, vive situações de dificuldades”, diz Montenegro. Siga aqui o debate

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai falar esta quarta-feira no Parlamento pela primeira vez desde a primeira volta das eleições presidenciais, na qual Luís Marques Mendes, o candidato apoiado por PSD e CDS, ficou em quinto lugar com 11,30% dos votos. No rescaldo da derrota, Montenegro esclareceu que o PSD não vai apoiar nenhum dos candidatos que vão à segunda volta – o líder do Chega, André Ventura, e o ex-secretário-geral do PS, António José Seguro. Acompanhe aqui ao minuto o debate quinzenal.

