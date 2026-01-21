Novos Talentos Fnac 2026 tem 75 mil euros para premiar criatividade humana

“A revolução está AÍ. Vais deixar de criar por ti?” é o lema da edição deste ano, que volta a premiar novos artistas na escrita, música, fotografia, cinema, ilustração e videojogos.

A Fnac adota o lema “A revolução está AÍ. Vais deixar de criar por ti?” na 24ª edição dos Novos Talentos Fnac. A iniciativa mantém o compromisso de descobrir e promover novos artistas nas áreas da escrita, música, fotografia, cinema, ilustração e videojogos, com mais de 75 mil euros em prémios.

No site da iniciativa, a Fnac esclarece que não vai aceitar trabalhos 100% gerados por inteligência artificial (IA). “Reconhecemos o potencial da inteligência artificial como ferramenta de apoio à criatividade, mas não aceitamos trabalhos 100% gerados por IA. Para efeitos de participação no concurso Novos Talentos Fnac, apenas serão admitidos trabalhos em que a IA tenha sido usada como instrumento auxiliar, e não como substituto do processo criativo humano”, pode ler-se.

“Vivemos tempos extraordinários, onde a inteligência artificial já não é ficção científica, mas uma ferramenta presente e revolucionária. Contudo, na Fnac, acreditamos que a criação é emoção, improviso, risco e identidade, algo que nenhuma máquina pode replicar“, explica Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Darty Portugal, citada em comunicado.

“Não ignoramos a tecnologia, mas defendemos que ela deve ser uma aliada, usada com consciência e ética, para ampliar horizontes e inspirar novas formas de expressão, nunca para substituir o pensamento crítico e a intuição artística. A verdadeira revolução é humana, e a criação continua a ser nossa”, acrescenta ainda.

A 24.ª edição traz um júri renovado. Na música, Selma Uamusse e Samuel Úria juntam-se a Henrique Amaro e Lia Pereira. Na fotografia, Diana Tinoco, Marisa Cardoso e José Goulão integram o painel ao lado de João Porfírio. Na escrita, João Tordo e Conceição Garcia recebem Rita da Nova e Álvaro Cúria que se juntam ao júri deste ano.

Nas restantes categorias, mantêm-se criadores de referência dos anos anteriores, Paulo Trancoso, Tiago Guedes, Leonor Teles e Paulo Viveiros, na categoria de cinema. Leonor Zamith, Bernardo Carvalho, Catarina Sobral e João Fazenda, juntam-se para a categoria de ilustração. Ricardo Flores, João A. de Matos, André Santos e Miguel Dias, representam a categoria de videojogos.

As candidaturas decorrem até dia 26 de fevereiro de 2026. Os projetos serão avaliados entre 1 de março e 30 de abril, e os vencedores serão anunciados no Fnac Live 2026.

