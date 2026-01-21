O que vai marcar a inteligência artificial em 2026? Oiça o podcast À Prova de Futuro

Inês Lynce, presidente do conselho de diretores do INESC-ID e co-diretora do Programa Carnegie Mellon Portugal, afirma que a inteligência artificial (IA) generativa vai continuar a ter um papel dominante, mas defende uma reflexão da sociedade sobre o uso desta tecnologia.

“Já começa a haver um eco generalizado das pessoas da área, mesmo aquelas que são tecnológicas, vamos parar para ver o que é que nós como sociedade queremos da inteligência artificial“, afirma a também professora do Instituto Superior Técnico em entrevista ao À Prova de Futuro, um podcast do ECO com o apoio do Meo Empresas.

Inês Lynce antecipa uma redução do custo de adoção das ferramentas de IA pelas empresas, uma opinião partilhada por Paulo Pereira, diretor do AI Center da MEO, também convidado deste episódio. “O custo da utilização dos modelos propriamente ditos tem uma tendência decrescente, por norma”.

O responsável acredita que este será um ano de afirmação na adoção da inteligência artificial por parte das empresas: “2026 vai ser o ano em que vamos alavancar resultados no negócio com base nesta tecnologia. A tecnologia já atingiu um nível de maturidade bastante interessante”.

