Petição pede intervenção do Estado português para esclarecer morte de banqueiro em Moçambique

  • 17:55

Pedro Ferraz dos Reis, que era administrador do BCI, foi encontrado morto num hotel em Maputo esta segunda-feira.

Uma petição online dirigida ao presidente da Assembleia da República e ao ministro dos Negócios Estrangeiro pede a intervenção do Estado português para que sejam esclarecidas as circunstâncias da morte de Pedro Ferraz dos Reis, o administrador do BCI que foi encontrado morto num hotel em Maputo.

“Perante a incongruência das explicações que foram prestadas em relação à morte do cidadão português Pedro Ferraz Correia dos Reis, ocorrida a 19 de janeiro, em Maputo, Moçambique, vimos exigir a intervenção do Estado Português neste caso, com vista a apurar a verdade dos factos e a proteger a família deste nosso concidadão”, refere a petição.

Inicialmente as autoridades moçambicanas apontaram para um homicídio voluntário com recurso a arma branca. Entretanto, esclareceram posteriormente que se tratou de um caso de suicídio.

Mas “a explicação de que o Pedro Ferraz Correia dos Reis ‘saiu do seu local de trabalho para ir a sua casa tirar uma faca da sua cozinha, deslocando-se, depois, a um estabelecimento comercial para adquirir mais duas facas, seguindo depois para outro estabelecimento comprar veneno para os ratos, para em seguida cometer suicídio num hotel’ é descabida e inimaginável”, refere o autor da petição.

“A investigação realizada pelas autoridades moçambicanas foi dada como concluída num curto espaço de tempo (horas), passando rapidamente da tese de homicídio a suicídio“, aponta ainda, acrescentando que quem conhecia Pedro Ferraz dos Reis não acredita que “seria capaz de pôr termo à vida desta forma”.

Desta forma, “exige-se que o Estado Português intervenha no sentido de apurar a verdade dos factos e honrar a memória do Pedro Ferraz Correia dos Reis”.

2