Petição pede intervenção do Estado português para esclarecer morte de banqueiro em Moçambique
Pedro Ferraz dos Reis, que era administrador do BCI, foi encontrado morto num hotel em Maputo esta segunda-feira.
Uma petição online dirigida ao presidente da Assembleia da República e ao ministro dos Negócios Estrangeiro pede a intervenção do Estado português para que sejam esclarecidas as circunstâncias da morte de Pedro Ferraz dos Reis, o administrador do BCI que foi encontrado morto num hotel em Maputo.
“Perante a incongruência das explicações que foram prestadas em relação à morte do cidadão português Pedro Ferraz Correia dos Reis, ocorrida a 19 de janeiro, em Maputo, Moçambique, vimos exigir a intervenção do Estado Português neste caso, com vista a apurar a verdade dos factos e a proteger a família deste nosso concidadão”, refere a petição.
Inicialmente as autoridades moçambicanas apontaram para um homicídio voluntário com recurso a arma branca. Entretanto, esclareceram posteriormente que se tratou de um caso de suicídio.
Mas “a explicação de que o Pedro Ferraz Correia dos Reis ‘saiu do seu local de trabalho para ir a sua casa tirar uma faca da sua cozinha, deslocando-se, depois, a um estabelecimento comercial para adquirir mais duas facas, seguindo depois para outro estabelecimento comprar veneno para os ratos, para em seguida cometer suicídio num hotel’ é descabida e inimaginável”, refere o autor da petição.
“A investigação realizada pelas autoridades moçambicanas foi dada como concluída num curto espaço de tempo (horas), passando rapidamente da tese de homicídio a suicídio“, aponta ainda, acrescentando que quem conhecia Pedro Ferraz dos Reis não acredita que “seria capaz de pôr termo à vida desta forma”.
Desta forma, “exige-se que o Estado Português intervenha no sentido de apurar a verdade dos factos e honrar a memória do Pedro Ferraz Correia dos Reis”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Petição pede intervenção do Estado português para esclarecer morte de banqueiro em Moçambique
{{ noCommentsLabel }}