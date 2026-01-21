Mercados

Portugal paga mais 1,7 pontos base para se financiar em 1.250 milhões a 12 meses

O leilão de Bilhetes do Tesouro a 12 meses realizado esta quarta-feira pelo IGCP contou com uma yield de 2,026%, que compara com uma taxa de 2,009% numa operação semelhante realizada em setembro.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP realizou esta quarta-feira um leilão de dívida a 12 meses, que permitiu à República financiar-se em 1.250 milhões de euros, ficando assim no teto máximo do intervalo estabelecido pela agência liderada por Pedro Cabeços.

A operação, que decorreu esta manhã, contou com uma procura 2,33 vezes a oferta e uma yield de 2,026%, cerca de 1,7 pontos base acima do último leilão realizado com características semelhantes.

No último leilão de Bilhetes do Tesouro a 12 meses, realizado a 17 de setembro, a República pagou 2,009% para se financiar em 1.000 milhões de euros, tendo na altura contado com uma procura 2,09 vezes acima da oferta.

Este foi o segundo leilão de Bilhetes do Tesouro promovido pelo IGCP este ano.

