Portugal uniu-se a Espanha para candidatura conjunta à gigafábrica de IA

Ministro da Economia adiantou que uma candidatura conjunta é a "oportunidade que temos de vir a ter uma das cinco gigafábricas que a Comissão Europeia vai financiar".
Portugal juntou-se a Espanha na candidatura à construção de uma gigafábrica de inteligência artificial (IA), avançou esta quarta-feira o ministro da Economia e Coesão Territorial. Manuel Castro Almeida justificou esta aliança com o argumento de que “não é fácil ter em Portugal essa gigafábrica”, pelo que uma candidatura conjunta aumenta a possibilidade de o país conseguir vencer uma candidatura.
“Apareceram várias candidaturas, vários países apresentaram mais que uma. Não é fácil ter em Portugal essa gigafábrica“, reconheceu o ministro numa conferência organizada pelo Jornal de Negócios, que decorre esta quarta-feira na Culturgest.
Perante este cenário, Manuel Castro Almeida adiantou que o país decidiu unir esforços à vizinha Espanha, deixando de concorrer sozinho. “Juntámo-nos com os espanhóis e estamos a fazer uma candidatura conjunta, Portugal e Espanha. É a oportunidade que temos de vir a ter uma das cinco gigafábricas que a Comissão Europeia vai financiar”, explicou.
“Estamos esperançados que vamos ter um bom resultado dessa candidatura conjunta“, adiantou.
Portugal apresentou uma proposta de candidatura a uma das cinco gigafábricas que a Comissão Europeia vai cofinanciar. Ainda no final da semana passada, o presidente do Banco de Fomento avançou que essa candidatura portuguesa à gigafábrica de Inteligência Artificial (IA) em Sines iria ser reforçada, incluindo no investimento previsto, considerando que aumentará as probabilidades de vencer o concurso promovido pela Comissão Europeia.
Num almoço-debate com gestores organizado pela consultora EY, em Lisboa, Gonçalo Regalado disse que nas próximas semanas será anunciado um reforço da candidatura portuguesa à gigafábrica e que isso “dará mais probabilidades” a Portugal de conseguir atrair uma das gigafábricas de IA promovidas pela Comissão europeia.
