Restaurantes vão ter apoio “para se manterem em pé”. 30% pode ser a fundo perdido

O ministro da Economia anunciou que os restaurantes, ainda a braços com os custos da pandemia, vão ter um apoio para superar a crise. As unidades que têm dívidas ao Turismo de Portugal vão ter mais tempo para pagar esses encargos. E para quem tem dívidas à banca, o Turismo de Portugal vai assumir a responsabilidade do empréstimo, passando os restaurantes a pagar a esta entidade com mais tempo.

Numa entrevista ao Conversa Capital, o programa da Antena 1 e Jornal de Negócios que celebra dez anos, Castro Almeida anunciou que o Governo vai apoiar as empresas que “precisam de algum investimento para se manter em pé”. Será “um apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% podem ser a fundo perdido se as empresas atingirem aos resultados”, anunciou.

Castro Almeida explicou que espera que este apoio esteja disponível em fevereiro.

O ministro reconheceu que “muitas empresas estão ainda a pagar os custos da pandemia, porque contraíram empréstimos que estão ainda a pagar”. “O Turismo de Portugal vai ajudar estas empresas a prolongar os prazos de pagamento”, explicou o ministro. “Quem deve à banca o Turismo de Portugal vai antecipara o pagamento à banca e as empresas ficam a pagar ao Turismo de Portugal em tempo mais dilatado”, acrescentou o ministro.