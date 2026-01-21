Economia

Restaurantes vão ter apoio “para se manterem em pé”. 30% pode ser a fundo perdido

Restaurantes vão ter apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% podem ser a fundo perdido se as empresas atingirem aos resultados. Medida em vigor em fevereiro.

O ministro da Economia anunciou que os restaurantes, ainda a braços com os custos da pandemia, vão ter um apoio para superar a crise. As unidades que têm dívidas ao Turismo de Portugal vão ter mais tempo para pagar esses encargos. E para quem tem dívidas à banca, o Turismo de Portugal vai assumir a responsabilidade do empréstimo, passando os restaurantes a pagar a esta entidade com mais tempo.

Numa entrevista ao Conversa Capital, o programa da Antena 1 e Jornal de Negócios que celebra dez anos, Castro Almeida anunciou que o Governo vai apoiar as empresas que “precisam de algum investimento para se manter em pé”. Será “um apoio até 60 mil euros, sendo que 70% são reembolsáveis e 30% podem ser a fundo perdido se as empresas atingirem aos resultados”, anunciou.

Castro Almeida explicou que espera que este apoio esteja disponível em fevereiro.

O ministro reconheceu que “muitas empresas estão ainda a pagar os custos da pandemia, porque contraíram empréstimos que estão ainda a pagar”.O Turismo de Portugal vai ajudar estas empresas a prolongar os prazos de pagamento”, explicou o ministro. “Quem deve à banca o Turismo de Portugal vai antecipara o pagamento à banca e as empresas ficam a pagar ao Turismo de Portugal em tempo mais dilatado”, acrescentou o ministro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Restaurantes vão ter apoio “para se manterem em pé”. 30% pode ser a fundo perdido

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.