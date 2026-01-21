Resultado das presidenciais “não é muito relevante” para a governação

O ministro da Economia considera que a derrota de Luís Marques Mendes, o candidato presidencial apoiado pelo Governo, não vai impactar “praticamente nada”. Recusando fazer uma análise aos resultados, Castro Almeida coloca o foco no cumprimento do programa do Governo sem ter em conta o resultado das eleições presidenciais, que será decidido na segunda volta a realizar a 8 de fevereiro.

“Seja qual for o resultado [final] das eleições presidenciais, não creio que isso seja muito relevante para o cumprimento do programa do Governo”, disse Castro Almeida na Conversa Capital, o programa da Antena 1 e Jornal de Negócios que completa dez anos.

Questionado sobre o impacto da derrota de Marques Mendes na atuação do Governo, Castro Almeida respondeu: “Praticamente nada”. “O Governo tem um programa para cumprir”, frisou, acrescentando que seja qual for o vencedor da segunda volta — António José Seguro ou André Ventura — isso não será muito relevante para o cumprimento do programa do Governo.

Apesar de já ter decidido em quem vai votar a segunda volta, o governante não levanta a ponta do véu sobre qual o quadrado em que vai colocar a cruz.

Castro Almeida recuou fazer uma análise aos resultados. “Vamos deixar a análise para os comentadores. Estou cá para fazer política e olhar para a frente. A análise é para outros. Tenho a minha mas não acrescenta valor”, disse.