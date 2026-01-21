Seguradora Mudum segura parcerias enquanto olha para aquisições

A Mudum, seguradora portuguesa do Crédit Agricole Assurances, abriu três novos caminhos de expansão que vão para além da sua tradicional parceria com o Novobanco, um acordo de exclusividade que dura até 2042.

Depois de anunciar recentemente um acordo com a corretora MDS e a resseguradora Munich Re, estabeleceu um acordo com a financeira Leasys, uma joint venture entre a Stellantis e o Crédit Agricole para integração de soluções de seguros em modelos de renting e gestão de frotas. Vai ainda desenvolver um acordo com a JAP, grupo automóvel de grande dimensão e ainda mantém secreta uma quarta parceria a firmar proximamente.

Depois de um crescimento do negócio para 88 milhões de euros durante 2025, ainda e sempre com o canal bancário do Novobanco, Afonso Themudo barata, CEO da Mudum, está otimista: “Não chegámos aos 100 milhões, mas estamos praticamente em linha com aquilo que eram os resultados que queríamos entregar na companhia e ao acionista, e ficámos em linha com os resultados”, comenta “apesar de mais 8% de custos com sinistros, o que nos deu ainda assim uma sinistralidade de 56,5%, conseguimos também controlar a evolução dos custos, o resultado vai ser inferior ao ano passado, mas em linha com o que estávamos à espera”, diz.

O CEO salienta ainda que a Mudum continuou a investir bastante naquilo que foi a transformação e que está a ser a modificação da companhia para preparar para uma companhia multiparcerias, como as que está a concretizar. Esta mudança tecnológica já estava planeada para servir a estratégia de montar parcerias B2B2C que está a concretizar agora com a MDS, Leasys e JAP e em que a Mudum quer tornar a sua especialidade.

Do lado do Novobanco, aposta no segmento de negócios das pequenas e microempresas “não conseguiu ter o sucesso que desejávamos”, reconhece o CEO. Apesar do mercado estar a crescer bastante bem no setor dos seguros de saúde e em que 60% são seguros de grupo em pequenas e médias empresas para benefícios aos seus colaboradores, ainda não demos esse salto de crescimento com o Novobanco”.

Themudo Barata continua a ver um potencial de crescimento com o Novobanco muito interessante, “continua a ser um parceiro muito importante para nós, não só no segmento das pequenas e microempresas mas também como banco de particulares e de retalho, a penetração na base de clientes de seguros ainda é uma grande oportunidade”.

Expansão para seguros de Vida e Reforma na expectativa

Sendo o Crédit Agricole Assurances (CAA) gestor de uma carteira de 350 mil milhões de euros em seguros de poupança em todo o mundo, a ausência do gigante francês no mercado Vida em Portugal é notado. Acentuando que é da Mudum e não fala pelo CAA, Themudo Barata, adianta que é público interesse do grupo em crescer a nível internacional, sobretudo na Europa.

“Quando falamos em Europa, falamos especificamente na Península Ibérica, afirma o CEO, “se existirem oportunidades, estou convencido, é convicção pessoal, que o Crédit Agricole vai olhar para as oportunidades que existirem”, conclui Afonso Themudo Barata.